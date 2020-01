Kreis Olpe: So finden Sie die beste Schule für Ihr Kind

Welche Schulform ist die richtige? Wie ist das Angebot in der eigenen Stadt? Wie sehen die Alternativen in den Nachbarkommunen aus? Vor diesen Fragen stehen viele Eltern, deren Kinder im Sommer in die fünfte Klasse kommen. Denn in den nächsten Wochen beginnen die Anmeldephasen an den weiterführenden Schulen im Kreis Olpe.

In den sieben Städten und Gemeinden des Kreises gibt es eine vielfältige Schullandschaft mit sechs Gymnasien, drei Sekundarschulen, drei Realschulen und zwei Gesamtschulen. Neben städtischen Schulen gibt es in Olpe, Attendorn und Lennestadt auch Bildungseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft.

Daten, Anmeldetermine und Besonderheiten der einzelnen Schulen haben wir hier zusammengestellt: