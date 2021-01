Erste Corona-Impfungen im Caritas-Zentrum Finnentrop, inzwischen ist der erste Impfdurchgang in allen Altenheimen im Kreis Olpe abgeschlossen.

Corona Kreis Olpe: Resonanz auf Corona-Impfung in Altenheimen groß

Kreis Olpe. Über 2500 Menschen im Kreis Olpe haben die erste Corona-Schutzimpfung schon erhalten, viel mehr als im Landesschnitt. Wie es jetzt weitergeht.

Nachdem Ende Dezember die Impfungen gegen Covid 19 begonnen haben, sind die Bewohner und das Personal der Senioreneinrichtungen im Kreis Olpe inzwischen einmal geimpft worden. Der erste Impfdurchgang, der nach Maßgabe der Impfverordnung des Bundes in den stationären Pflegeeinrichtungen erfolgte, stieß auf positive Resonanz: 91 Prozent der Bewohner und 82 Prozent des Pflegepersonals machten von dem Impfangebot Gebrauch. Der zweite Impfdurchgang in den Heimen beginnt in Kürze und soll Anfang Februar beendet sein.

Nach den Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung, die die Impfungen organisiert und durchführt, sind damit bis heute über 2500 Personen geimpft worden – das sind 19 geimpfte Personen je 1000 Einwohner (zum Vergleich: das RKI meldet mit Stand 7. Januar für Nordrhein-Westfalen im Mittel 4,4 geimpfte Personen je 1000 Einwohner).

Impfzentrum öffnet im Februar

Neben den Pflegeheimbewohnern wurden auch einige Personen geimpft, die auf einer Nachrückerliste stehen, die bereits vor Impfbeginn vorsorglich vom Krisenstab festgelegt wurde. Auf dieser Liste stehen Personen, die der ersten Impfgruppe mit höchster Priorität angehören. Dazu zählen medizinisches Personal, der Rettungsdienst und Mitglieder der Hilfsorganisationen, soweit sie für den Einsatz in der Covid-Bekämpfung vorgesehen sind. Die Katholische Hospitalgesellschaft hatte zuletzt kritisiert, dass Krankenhaus-Personal nicht auf der Liste stehe. Der Kreis erklärte dies mit Vorgaben des Landes.

Ab Februar soll die Altersgruppe der Über-80-Jährigen im Impfzentrum geimpft werden. Die Impfberechtigten sollen dazu demnächst persönlich angeschrieben werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist aber weiterhin noch keine Vereinbarung von Impfterminen möglich. Personen in häuslicher Pflege sollen dann geimpft werden, sobald ein Impfstoff zur Verfügung steht, der leichter transportiert werden kann. Wie viel Impfstoff der Kreis Olpe ab Februar erhält, ist noch nicht bekannt.