Kreis Olpe: Neuschnee und Glätte sorgen für Verkehrschaos

Kreis Olpe. Nur langsam entspannt sich die Verkehrssituation im Kreis Olpe wieder. Neuschnee und glatte Straßen führten zu Unfällen und querstehenden Lkw.

Zu vier Unfällen und zahlreiche Verkehrsbehinderungen haben die Schnee- und Regenfälle am frühen Morgen im Kreis Olpe geführt. Gegen 8.45 Uhr, so die Aussage der Kreispolizeibehörde, soll der Verkehr an den meisten Stellen aber wieder laufen. „Behinderungen durch umgestürzte Bäume gibt es derzeit nicht“, erklärte Pressesprecher Michael Klein auf Nachfrage.

Zu Rückstaus kommt es auf der B 55 zwischen Oberveischede und der Griesemert, wo sich zahlreiche Lkws festfuhren. Die Strecke wurde zeitweise vollgesperrt, um die Fahrbahn von dem festgefahrenen Neuschnee zu befreien. Dafür wurde der Verkehr, der in Richtung Olpe unterwegs war, vom Kreisel über das Negertal und Rhode umgeleitet.

Witterungsbedingte Unfälle registrierte die Polizei in den Morgenstunden in Sondern, Welschen Ennest, Hofolpe, Sendschotten und im Iseringhauser Tal.

Auch auf den Autobahnen staut sich der Verkehr. Betroffen ist die A 45 zwischen Olpe und Siegen in beiden Richtungen. Auch auf der A 4 rund um das Kreuz Olpe-Süd stockt der Verkehr. Ein witterungsbedingter Unfall ereignete sich am Morgen auf der A4 zwischen Wenden und Olpe-Süd. Ein Autofahrer auf rutschiger Fahrbahn in die Mittelschutzplanke gefahren, teilte eine Sprecherin der Autobahnpolizei Dortmund mit. Danach habe er sich mit dem Auto gedreht und sei auf der linken Spur zum Stehen gekommen. Der Autofahrer habe sich nicht verletzt, so die Sprecherin. An dem Unfall sei kein anderer Autofahrer beteiligt gewesen. Das Auto wurde geborgen und der Fahrer zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Einschränkungen gab es zudem im Busverkehr. Die Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd (VWS) konnten Bergstrecken zeitweise überhaupt nicht bedienen. Inzwischen seien die Fahrten wieder aufgenommen worden. „Bis die Busse planmäßig fahren, bitten wir noch um etwas Geduld“, teilt das Unternehmen auf seiner Website mit.