Kreis Olpe: Lange Wartezeit an Zulassungsstelle ist vorbei

Kreis Olpe. Neues Online-Verfahren zur Terminreservierung soll Entlastung auf Dauer bringen.

Alle Schalterplätze in der Zulassungsstelle im Kreishaus in Olpe sind jetzt wieder besetzt. Das teilt der Kreis Olpe mit. Sechs Mitarbeiterinnen bearbeiten die Wünsche der Kundinnen und Kunden: Zulassung, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen aller Art.

Im Gegensatz zu früher ist der Wartebereich allerdings leer. Die Zeiten, in denen teilweise 20 Personen nach dem Ziehen einer Wartemarke darauf warteten, aufgerufen zu werden, sind vorbei. Wegen Corona musste die Zulassungsstelle Mitte März kurzfristig das Verfahren ändern und auf vorherige telefonische Terminvereinbarung umstellen. Seither saßen zwei Mitarbeiterinnen am Telefon, um die vielen Termine vorab zu koordinieren. Diese fehlten daher beim eigentlichen Zulassungsgeschäft, wodurch es zu Wartezeiten bis zu zehn Tagen kam. „Dass dadurch manche Kunden frustriert waren, kann ich gut verstehen“, sagt Mitarbeiterin Stefanie Schneider. „Allerdings ist das kein Grund, uns am Telefon zu beschimpfen. Auch für uns ist die Situation unbefriedigend“.

Online-Verfahren

Entlastung versprechen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zulassungsstelle nun mehr von dem Online-Verfahren zur Terminvergabe, das seit Anfang Juli im Einsatz ist. Über die Homepage www.kreis-olpe.de/kfz-zulassung gelangt man zur Terminreservierung. Aus dem Spektrum der verschiedenen Führerschein- oder Zulassungsangelegenheiten wird zunächst die gewünschte Dienstleistung ausgewählt. Anschließend werden der Wunschtermin und der Ort (Kreishaus Olpe oder Rathaus Lennestadt) bestimmt. Bevor endgültig gebucht wird, erhält der Kunde per Mail noch Informationen über die benötigten Unterlagen.

Nicht passende Termine unbedingt absagen

Ganz wichtig: Ein Mausklick auf den entsprechenden Button genügt, um einen Termin, den man nicht wahrnehmen kann, abzusagen. Auf diese Weise können Leerzeiten verhindert und Wartezeiten verkürzt werden. „Die Erfahrungen, die wir in den ersten Tagen gesammelt haben, sind vielversprechend“, freut sich Stefanie Schneider. Da viele Telefonate jetzt wegfallen, kann ich auch wieder in den Schalterdienst. So können mehr Kunden bedient und Wartezeiten reduziert werden.“ Für alle diejenigen, die nicht an dem System teilnehmen können, steht weiterhin die Möglichkeit der telefonischen Buchung unter 02761/81485 bereit (montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 12 Uhr).