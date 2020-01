Kreis Olpe. Glatteis hat am Freitagmorgen zu neun Unfällen im Kreis Olpe geführt. Viele Autofahrer wurden von den Witterungsbedingungen überrascht.

Glatteis im Kreis Olpe: Drei Verletzte bei Verkehrsunfällen

Von glatten Straßen sind am Freitagmorgen offenbar viele Autofahrer im Kreis Olpe überrascht worden. Es kam zu neun witterungsbedingten Unfällen im Kreisgebiet, erklärte die Polizei-Pressestelle auf Anfrage. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Einen Schwerpunkt gab es im Gebiet der Gemeinde Wenden. Bei Girkhausen kam ein 19 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen von der Straße ab und überschlug sich. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war im Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe zu beseitigen.

Auch bei Hünsborn geriet ein Auto auf glatter Fahrbahn ins Rutschen und landete im Straßengraben. Dort blieb es bei Sachschaden.

Fahranfängerin auf glatter Straße zu schnell unterwegs

Der wohl spektakulärste Unfall ereignete sich auf der Kreisstraße bei Fahlenscheid, wo ein mit Hackschnitzeln beladener von der Fahrbahn abkam und umkippte. Die Hackschnitzel verteilten sich über die gesamte Fahrbahn.

Bei einem Unfall in Attendorn wurden auf der Straße Modschlade gegen 7.50 Uhr eine 18-jährige Autofahrerin und ihre 13-jährige Beifahrerin verletzt. Die Fahranfängerin fuhr in Richtung Kölner Straße. Vermutlich geriet sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und stieß seitlich mit einem anderen Wagen zusammen. Ein Rettungswagen nahm beide zur ärztlichen Versorgung mit in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Die Fahrbahn war kurzzeitig gesperrt.