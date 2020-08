Kreis Olpe: DLRG warnt vor Selbstüberschätzung im Wasser

Attendorn/Kreis Olpe. Laut DLRG führen Selbstüberschätzung und fehlende Aufmerksamkeit oft zu tödlichen Badeunfällen. Rettungsschwimmer fassen goldene Regeln zusammen.

Zahlreiche Berichte von Badeunfällen überschatteten das letzte Ferienwochenende in Nordrhein-Westfalen. Auch die Seen im Kreis Olpe wurden von zahlreichen Badegästen besucht – und wie die Fälle an der Waldenburger Bucht und an der Badestelle Schnütgenhof gezeigt haben (wir berichteten wie am Freitag zwei Senioren nach dem Baden vermisst wurden und ein 56-Jähriger nach dem Schwimmen an Herzversagen am Sonntag verstarb), ist auch hier Vorsicht geboten. Aus diesem Grund stellte die DLRG-Ortsgruppe Attendorn zusätzlich zum Wasserrettungsdienst am Wochenende eine Woche lang in den Ferien die „Wachdienstwoche“ mit ihrem Jugend-Einsatz-Team an der Wachstation in der Waldenburger Bucht.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Gerade im Bereich der Ersten Hilfe und des Sanitätswesens ist Routine unerlässlich“, betont Maximilian Ortmann, Beauftragter der Ortsgruppe für Erste Hilfe. „Wir trainieren dies regelmäßig mit unserem Einsatzpersonal. Dennoch ist jeder Mensch– insbesondere diejenigen, bei denen der letzte Kurs schon einige Zeit her ist – dazu angehalten, sich regelmäßig in der Ersten Hilfe weiterzubilden. Denn wenn man sich nicht mehr regelmäßig mit dem Thema beschäftigt, verstreicht wertvolle Zeit, die wir Wasserretter dringend benötigen.“

Immer wieder Regeln in Erinnerung rufen

Woran liegt es, dass es immer wieder zu tragischen Unglücken kommt? Maximilian Glingener, erfahrener Wasserretter und Bootsführer der Ortsgruppe weiß, dass es oft an mangelnder Aufmerksamkeit und Selbstüberschätzung liegt. „Wenn man sich die DLRG-Baderegeln hin und wieder in Erinnerung ruft, kann wenig passieren. Die gehören für die Kinder, die bei uns in den DLRG-Ortsgruppen ihre Schwimmabzeichen machen, übrigens zum Mindeststandard und werden regelmäßig abgefragt.“

Dass auch Erwachsene gut daran tun würden, sich diese einfachen Regeln nochmal in Erinnerung zu rufen, zeigten verschiedenste Vorfälle am vergangenen Wochenende. So konnten Wasserretter der Ortsgruppe Attendorn am Samstag an der Badestelle am Schnütgenhof zwei Kinder retten, die sich mit Schwimmflügeln mitten auf dem See befanden und bereits Symptome starker Erschöpfung aufwiesen. „Als Nichtschwimmer sollte man nur bis zum Bauch ins Wasser gehen. Aufblasbare Schwimmhilfen bieten keine Sicherheit im Wasser, da diese Luft verlieren oder abrutschen können“, so Glingener.

Ertrinken findet im Stillen statt

Die DLRG weist immer wieder darauf hin, dass Ertrinken im Stillen stattfindet. „Das liegt daran, dass Personen, die ihre Kraft überschätzen, nicht mehr in der Lage sind, sich bemerkbar zu machen. Auf diese Situationen achten unsere Wasserretter besonders, wenn sie den See beobachten. Wir können unsere Augen nicht überall haben, aber die Menschen am See können sich oft schon selbst helfen, indem sie diese einfachen Regeln beachten.“

„Im Einsatzfall arbeiten wir im DLRG Bezirk Südsauerland grundsätzlich als Team Hand in Hand zusammen. Wir sind die Spezialisten für die anderen Rettungsdienste, da die Wasserrettung besondere Anforderungen birgt“, berichtet Kolja Hütte, der am vergangenen Wochenende den Führungsdienst und die Einsatzkoordination für die Ortsgruppen im Kreis Olpe versah. So war die Ortsgruppe Attendorn am Sonntag durch ihren Außenposten am Schnütgenhof sofort am Einsatzgeschehen und konnte im Teamwork mit den anderen eintreffenden Einsatzkräften neben der Reanimation des verunfallten Badegastes auch die Erstbetreuung der Angehörigen übernehmen.

Insgesamt sind die Aufgaben der Ortsgruppen sehr vielfältig. So kam es am Wochenende verstärkt darauf an, Stand-up-Paddler und Schwimmer aus der Fahrrinne der Personenschifffahrt zu bringen. Weiterhin schwammen Badegäste trotz des aufziehenden Gewitters weiter, ohne an die große Gefahr eines Blitzschlags im Wasser zu denken. Alle Hände voll zu tun hatten die Wasserretter des DLRG Bezirks Südsauerland außerdem mit erwachsenen Schwimmern, die die Entfernungen der Ufer falsch einschätzen. Durch eine gut geschulte Beobachtungsgabe konnten so in den letzten Wochen einige Unglücke verhindert werden.