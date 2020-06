Kreis Olpe: Autos zerkratzt und Reifen zerstochen

Nach Vandalismus an geparkten Autos in Olpe und Attendorn sucht die Polizei die Täter.

Olpe/Attendorn. Die Polizei im Kreis Olpe sucht nach Unbekannten, die in Olpe und Attendorn Autos zerkratzt und in einem Fall auch Reifen zerstochen haben.

Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag Autos in Olpe und Attendorn beschädigt. Das berichtete die Polizei Olpe am Dienstag.

Im Rhoder Weg in Olpe wurde ein geparktes Fahrzeug nach derzeitigem Erkenntnisstand mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. In der Flensburger Straße in Attendorn wurden an einem Auto zwei Reifen zerstochen und der Lack an mehreren Stellen zerkratzt. Der Sachschaden lag in diesem Fall im dreistelligen Bereich.

Hinweise zu beiden Taten nimmt die Polizei Olpe unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.