Bis zum 31. Dezember 2021 sollen im Kreis Olpe 274 zusätzliche Kita-Plätze geschaffen werden, davon 199 für U-3-Kinder und 75 für Ü-3-Kinder. Der Fachplan Kindertagesbetreuung wird entsprechend fortgeschrieben. Dies beschloss der Kreis-Jugendhilfeausschuss am Dienstagabend.

Die Fortschreibung der Ausbauplanung wurde der Arbeitsgemeinschaft, in der die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe sowie die Träger geförderter Maßnahmen vertreten sind und die geplanten Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden, am 11. Februar vorgelegt. Den Vorschlägen sei dabei einstimmig gefolgt worden, so die Kreisverwaltung.

Nur konkreter Bedarf

Dabei sei auch die Frage diskutiert worden, inwieweit Neubaugebiete und daraus möglicherweise zukünftig zusätzliche Betreuungsbedarfe in die aktuelle Ausbauplanung einbezogen werden sollen. Wie bereits berichtet, ging es hier auch konkret um den von der Gemeinde Wenden geplanten neuen zweigruppigen Kindergarten in Hünsborn, der vorerst keine Genehmigung vom Kreis erhält. Es sei einvernehmlich festgehalten worden, dass sich die Ausbauplanung, die jedes Jahr fortgeschrieben wird, nur an den konkret festgestellten Bedarfen orientieren kann.

„Inwieweit es durch Neubaugebiete tatsächlich zu zusätzlichen Betreuungsbedarfen und nicht nur zu teilweise Verschiebungen innerhalb des Ortes bzw. der Kommune kommt, ist für die jetzt vorliegende Ausbauplanung nicht erkennbar. Daher können solche Planungsabsichten der Städte und Gemeinden in der aktuellen Ausbauplanung keine Berücksichtigung finden“, so der Kreis Olpe. Aufgrund des erfolgten weiteren Ausbaus der Betreuungsplätze können im Kindergartenjahr 2020/2021 insgesamt 120 zusätzliche Plätze in Betrieb gehen.

Geplante Maßnahmen

Weitere aktuell geplante Maßnahmen in Olpe sind die neue Kita „Maria Theresia“ der GFO ab dem Kindergartenjahr 2021/2022 in der Trift sowie zwei weitere Großtagespflegestellen. Für Drolshagen soll die Kita Wirbelwind des Elternvereins in Frenkhausen erweitert werden. Zwei Maßnahmen sind in der Gemeinde Wenden aktuell in Planung: der Umbau der Musikschule in Möllmicke zu einer zweigruppigen Kita (Träger Kits gGmbh) sowie der Umbau von Teilen der ehemaligen Förderschule in Schönau zu zwei Kita-Gruppen (Träger Elternverein).

In Attendorn haben die Planungen für zwei Maßnahmen begonnen. Die Kita „Sternenland“ des DRK wird durch einen Anbau erweitert, zudem gibt es einen neuen dreigruppigen Kindergarten der GFO. In Finnentrop ist ein neuer dreigruppiger Kindergarten des Caritasverbandes geplant, zudem eine Großtagespflegestelle. Außerdem steht in Heggen ein Anbau mit einer dritten Gruppe im Spatzennest auf der Agenda.

Im Bereich der Stadt Lennestadt plant das DRK eine neue dreigruppige Kita in Grevenbrück und die AWO Siegen eine Großtagespflegestelle in Altenhundem. In Kirchhundem errichtet die Kits gGmbh eine vierte Gruppe in der Kita St. Peter und Paul.

„Wir sind auf einem guten Weg. Wir haben eine gute Trägerlandschaft, die bereit ist, diese Investitionen zu stemmen, und auch gute Unterstützung von den Städten und Gemeinden“, sagte Michael Färber, Leiter des Fachbereichs Jugend, Gesundheit, Soziales des Kreises Olpe, in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses.