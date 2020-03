Kirchhundem/Brachthausen. Nach Corona-Gerüchten in Brachthausen bleibt auch das Rathaus Kirchhundem geschlossen. Bestätigte Fälle in der Verwaltung gebe es aber nicht.

Kirchhundems Bürgermeister Andreas Reinéry teilte auf Anfrage mit, dass es in der Belegschaft der Gemeindeverwaltung Kirchhundem noch keinen bestätigten Corona-Fall gebe, er aber Anlass sehe, vorzubeugen.

Das sei unter anderem der Grund dafür gewesen, das Rathaus für den Publikumsverkehr zu schließen: „Auch in unserer Belegschaft gibt es Beschäftigte, die aus dem Urlaub aus südlichen Gefilden gekommen sind, und deshalb habe ich denen sofort geraten, vorsorglich zu Hause zu bleiben.“

Das Gerücht, es gebe einige Corona-Verdachtsfälle im Kirchhundemer Randdorf Brachthausen, sei auch an ihm nicht vorbeigegangen. „Eine Corona-Bestätigung“, so Reinéry, „gibt es aber meines Wissens nicht.“ Kreispressesprecher Voß erklärte auf Anfrage, erst gegen 16 Uhr gebe es einen Lagebericht des Kreises Olpe zur Corona-Situation.

Ortsvorsteher selbst im Urlaub

Brachthausens Ortsvorsteher Alfred Bierhoff, der soeben aus einem Urlaub in Bayern zurückkehrt, wusste nur davon, dass einige Brachthauser wohl im Skiurlaub gewesen seien, von konkreten Corona-Fällen wisse er aber nichts, versicherte er auf telefonische Anfrage.

Bürgermeister Reinéry erklärte, es gehe ihm darum, auch die Arbeit innerhalb des Rathauses wenn möglich so zu organisieren, dass vermehrte Kontakte zwischen den Beschäftigten vermieden würden. Den Kirchhundemer Bürgern zollte er großes Lob in der Krisen-Situation: „Mir ist noch von keiner einzigen Beschwerde über die Einschränkungen bekannt, darüber hinaus gibt es Solidar-Aktionen in der Gemeinde, das ist einfach großartig. Die Kirchhundemer zeigen ihr wahres Gesicht.“

Bürgermeister direkt erreichbar

Die Gemeindeverwaltung Kirchhundem ist ab sofort bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Schließung betrifft die gesamte Verwaltung einschließlich des Sozialamtes, der Rentenstelle und den Gemeindewerke. In einer Presseerklärung teilte die Gemeinde wörtlich mit: „Die Beschäftigten der Gemeindeverwaltung sind weiterhin während der Dienstzeiten telefonisch oder per E-Mail erreichbar. Die Kontaktdaten finden die Bürger unter www.kirchhundem.de. In dringenden Fällen erreichen Bürger das Büro des Bürgermeisters unter 02723/409-22 oder 409-26.“

Bürgermeister Andreas Reinéry steht der besorgten Bevölkerung unter 02723/409-25 oder unter 0171/1868777 zur Verfügung.