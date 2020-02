Kirchhundem: Warum die Gästezahlen 2019 eingebrochen sind

Kreis Olpe. Um 24 Prozent sind die Gästeankünfte in Kirchhundem im vergangenen Jahr eingebrochen. So erklärt sich die Gemeinde die Entwicklung.

Die Tourismus-Statistik 2019 von IT NRW (Landesamt für Statistik) weist für den Kreis Olpe ein leichtes Minus von 2,4 Prozent aus. Die Veränderungen in den sieben Kommunen halten sich in Grenzen, allein die Gemeinde Kirchhundem musste 2019 mit nur noch 20.036 Gästeankünften ein sattes Minus von 24,2 Prozent verkraften. Die Gästeübernachtungen sanken im gleichen Zeitraum um 23,2 Prozent auf 45.990.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

„Diese Zahlen überraschen uns nicht, das war zu erwarten“, bleibt Sabine Kues-Gertz, im Rathaus zuständig für den Tourismus in der Gemeinde, entspannt. Denn seit vergangenem Jahr sind die zwei größten Häuser in der Gemeinde nicht mehr am Markt. Im Dezember 2018 wurde das Josef-Gockeln-Haus (KAB-Heim) in Rahrbach mit 105 Gästebetten geschlossen, nachdem zuvor das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Trägergesellschaft eröffnet wurde.

Großes Hotel seit Dachstuhlbrand geschlossen

Seit dem Sommer ist auch das Hotel Carpe Diem in Schwartmecke geschlossen. Dort hatte ein Dachstuhlbrand aufgrund des fahrlässigen Umgangs mit Feuerwerkskörpern nach einer Hochzeitsfeier in dem Hotel großen Schaden angerichtet. Dadurch fehlen der Gemeinde derzeit weitere 104 Gästebetten.

Für Kues-Gertz sind die Minuszahlen nicht so schlimm, wie sie aussehen. In der Statistik des Landesamts werden nur Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten berücksichtigt. Gerade in Kirchhundem seien aber viele Klein-Vermieter, die nur eine Ferienwohnung anbieten, die in der Statistik gar nicht auftauchten.

Bei der Aufenthaltsdauer der Gäste lagen die Betriebe in Kirchhundem mit 3,1 Tagen vorn im Kreis Olpe, ebenso beim Zuwachs von Gästen aus dem Ausland mit einem Plus von 19,8 Prozent. Nach wie vor, so Susannes Kues-Gertz würden vor allem Gäste aus den Niederlanden dem Kirchhundemer Land die Treue halten.