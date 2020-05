Kirchhundem: Radfahrer (65) von Auto angefahren und verletzt

Ein Autofahrer hat am Donnerstag einen Fahrradfahrer in Würdinghausen angefahren.

Bei einem Verkehrsunfall in Würdinghausen ist am Donnerstag ein Radfahrer verletzt worden. Ein Autofahrer (58) übersah den 65-Jährigen, als er mit seinem Wagen von der Straße Neue Wiese nach rechts in die Würdinghauser Straße

L 553) abbiegen wollte, berichtet die Polizei.

Im Bereich der Einmündung kam es gegen 13.40 Uhr zum Zusammenprall mit dem Radfahrer, der auf der L553 von Herrntrop in Richtung Würdinghausen unterwegs war. Der Fahrradfahrer stürzte. Er musste von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.