Kirchhundem: Mann erneut mit Kinderpornos erwischt

Kirchhundem/Siegen. Bei einem vorbestraften Mann aus Kirchhundem hat die Polizei tausende Kinderpornos gefunden. Für den Rückfall hat er eine kuriose Erklärung.

Es war eine Routineüberprüfung durch die Olper Polizei, die dem Angeklagten zum Verhängnis wurde. Dem Beamten, der den 39-Jährigen seit einigen Jahren im Rahmen des KURS-Programmes für rückfallgefährdete Sexualstraftäter betreut, kam es merkwürdig vor, dass sein Proband so lange brauchte, die Tür zu öffnen. „Was finde ich den jetzt bei Ihnen?“, habe er gefragt. „Kinderpornographische Fotos“, sagte der Angeklagte (39) und kam danach in Untersuchungshaft.

Mehr als 7000 Fotos und Videos mit jugend- und vornehmlich kinderpornographischen Inhalten wurden im Mai 2020 gefunden, auf einem Laptop und zwei USB-Sticks. Der strafbare Besitz wird dem einschlägig vorbestraften Mann aus Kirchhundem nun vorgeworfen, dazu das Hochladen einiger Bilder auf einer russischen Internetplattform. Schließlich hat er mit dem Verfügen über internetfähige Geräte auch noch gegen die Vorschriften der Führungsaufsicht verstoßen, die ihm nach Verbüßung seiner ersten Haftstrafe von fünf Jahren 2014 auferlegt worden sind. All das ist am Dienstagmorgen Thema im Siegener Landgericht.

„Da kann ich nichts beschönigen und bestreiten“, gibt der Angeklagte vor dem Schwurgericht alles sofort zu. Zwischenzeitlich hatte er noch einmal eineinhalb Jahre verbüßen müssen, wurde erst Anfang 2019 wieder aus der Haft entlassen und ist seit Mitte des vergangenen Jahres wegen anhaltender Depressionen arbeitsunfähig geschrieben.

Rückfall aus Langeweile in Corona-Zeit?

Er selbst hat den Rückfall auf Kontaktarmut und Langeweile in der Corona-Zeit geschoben, die Polizei und die Bewährungshilfe sehen einen Mangel an Struktur sowie die Unfähigkeit, sich von riskanten Situationen fernzuhalten, als Hauptursache. Der Angeklagte suche immer wieder selbst problematische Situationen, formuliert Bewährungshelferin Cornelia Pohl, die ihn seit 2017 betreut. Er habe praktisch nur deutlich jüngere Bekannte, bei denen er wohl aufgrund seiner narzisstischen Persönlichkeit Anerkennung suche, zugleich aber immer wieder in die Gefahr gerate, junge Mädchen zu treffen.

Bei seiner Haft in der sozialtherapeutischen Anstalt Gelsenkirchen sei eine sexuelle Prägung auf präpubertierende Mädchen im Alter von neun bis zwölf Jahren festgestellt worden. Was der Angeklagte für sich aber nicht wahrhaben wolle. Die Sozialarbeiterin sieht angesichts des erneuten Rückfalls keine positiven Aussichten für eine ambulante Behandlung des Angeklagten. Wie der betreuende Polizist ist sie sicher, dass der 39-Jährige in Gesprächen oft genau das kommuniziere, was von ihm erwartet werde, „er ist ja sehr Therapieerfahren“.

Bei der Durchsuchung wurde ein Zettel gefunden, auf dem er in der Therapie eigene falsche Wahrnehmungen aufgeschrieben hat. Etwa, dass ein Mädchen Spaß bei den Dingen hatte, die er 2007 und 2008 an ihr vornahm und die ihm eine Strafe von fünf Jahren wegen Missbrauchs eingebracht hatten. Fotos gerade dieses Mädchens wurden nun wieder bei ihm gefunden. Er habe die Bilder paketweise heruntergeladen und sei dabei - auch für ihn überraschend - darauf gestoßen.

Bedauern bei Schwester und Vater

Die Fotos seien von ihm, nickt er auf eine Frage der Vorsitzenden. Hochgeladen habe er damals aber nichts, nur getauscht. Ein anderer müsse das dann ins Netz gestellt haben, „wie es ja leider gemacht wird“. Fotos und Videos werden am ersten Verhandlungstag aus den Akten in Augenschein genommen. Auf ein Abspielen verzichten die Parteien. „Wir müssen das, was wir Ihnen vorwerfen, ja irgendwie hier einführen“, sagt Richterin Elfriede Dreisbach mit Bedauern. Er wolle das „nicht unbedingt“ noch mal sehen, entgegnet der Angeklagte auf Nachfrage seines Verteidigers Thomas Trapp. Der entlockt ihm auch noch, dass es zu keiner realen Begegnung mit einem Kind gekommen sei.

Schwester und Vater sagen aus, hoffen, dass der Bruder und Sohn seine Krankheit einmal aktiv in Arbeit nimmt. Die Schwester hat einen kleinen Sohn, mit dem der Angeklagte hin und wieder Kontakt hatte. „Aber nie allein“, betont die Schwester. Obwohl ihr klar sei, dass ihr Bruder nur auf Mädchen geprägt sei, „wenn mein Sohn hinterher ankäme, das könnte ich mir nie verzeihen“. Es habe aber nie Probleme gegeben.

Der Vater hat den Angeklagten „befreit“ erlebt, als dieser zuletzt aus der Haft kam. Sie hätten viel miteinander unternommen, vorher auch einmal eine längere Kontaktpause gehabt. Der Zeuge bedauert die Antriebslosigkeit seines Sohns, der „alles immer so nimmt, wie er es bekommt“. Über dessen Neigungen hätten sie nie ausführlicher gesprochen. „Ich weiß, dass er pädophil veranlagt ist und an sich arbeiten muss. Einzelheiten möchte ich nicht wissen“, erklärt der Sauerländer.

Der Prozess geht am 13. Januar weiter.