Kirchhundem: Frau (60) nach Unfall mit Schmerz am Brustkorb

Albaum. Bei einem Auffahrunfall auf der L 712 bei Albaum hat sich eine Autofahrerin verletzt. Sie übersah, dass der Vorausfahrende abbiegen wollte.

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 713 in Albaum ist am Montag eine 60 Jahre alte Autofahrerin leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben fuhr sie mit ihrem Fahrzeug auf einen Wagen auf, der auf dem Weg von Heinsberg in Richtung Albaum in einer langgezogenen Rechtskurve nach rechts auf einen landwirtschaftlich genutzten Weg abbiegen wollte.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Die Frau gab an, zu spät gesehen zu haben, dass der Vorausfahrende, ein 67 Jahre alter Mann, seinen Wagen abbremste. Nach dem Zusammenstoß klagte sie über Schmerzen am Brustkorb, wollte aber selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Es entstand ein Sachschaden an beiden Autos im hohen vierstelligen Bereich.