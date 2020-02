Kirchhundem: Einbrecher stehlen Elektrogeräte aus Hotel

Einbrecher sind in ein Hotel in Kirchhundem eingedrungen.

Kirchhundem. In Kirchhundem sind Einbrecher in ein Hotel eingedrungen und haben hochwertige Elektrogeräte gestohlen. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Auf elektronische Geräte hatten es Einbrecher abgesehen, die zwischen dem 9. und 16. Februar in ein Hotel in Kirchhundem eingedrungen sind. Nach Polizeiangaben verschafften sie sich über die Eingangstür Zugang zu dem mehrstöckigen Hotelbetrieb in der Josef-Gockeln-Straße.

Sie hebelten drei Innentüren auf und durchwühlten sämtliche Schränke. Anschließend entwendeten sie unter anderem zwei Beamer und einen Musikverstärker. Der genaue Wert des Diebesgutes muss noch ermittelt werden.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte die Spuren vor Ort. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.