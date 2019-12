Katja Picker gewinnt Musikpreis mit Song eines toten Freunds

Katja Picker, erfolgreiche Sängerin aus Benolpe in der Gemeinde Kirchhundem, hat in ihrer Karriere schon viele Preise gewonnen, aber die jüngste Auszeichnung, der 3. Platz beim „37. Deutschen Rock & Pop Preis 2019“ in der Kategorie „Bester deutschsprachiger Song“ ist ein ganz besonderer Award in der Karriere der 52-Jährigen. Denn der Gewinnersong „Neue Wege Gehen“ hat seine eigene, wahre und sehr emotionale Geschichte. Es ist die Geschichte einer Freundschaft, die in dieser Form nur die Musik schreiben kann.

Komponist Colin B.

Der Komponist des Songs ist der Musiker und Gitarrist Colin B. aus Wetter. Katja Picker und ihr Mann Uwe Streletz lernten Colin B. und dessen Frau Nina Keim eher zufällig vor ca. zwei Jahren auf einer Veranstaltung kennen. „Die Chemie zwischen Colin, Nina und uns stimmte sofort“, erinnert sich Katja Picker. Die beiden Paare begegneten sich auf der gleichen musikalischen Wellenlänge, verstanden sich prima. Sie schmiedeten sogar Pläne, Katjas legendäre Countryband „Wild Bunch“ wieder aufleben zu lassen.

Ein Song für Katja

Doch zunächst standen gemeinsame Songprojekte auf dem Plan. Colin B. schrieb explizit für Katja den Song „Neue Wege Gehen“. Den Text für diesen ruhigen Popsong lieferte seine Frau Nina, die gebürtig aus Kanada stammt. Der gefühlvolle Text handelt von den Gedanken und auch Ängsten, als sie ihrer Heimat „Good bye“ sagte, um mit ihrem Mann Colin B. in Deutschland neue Wege zu gehen.

Kreis Olpe Erfolgreichster Nachwuchs-Musikpreis Katja Picker (52) aus Kirchhundem-Benolpe ist seit Jahren in der Internationalen Countryszene zu Hause und Gewinnerin mehrere Preise in diesem Genre. 2015 und 2016 gewann sie den Deutschen Countrypreis in der Kategorie „Sängerin des Jahres“. Der Deutsche Rock & Pop Preis ist der älteste und erfolgreichste, gemeinnützige, also Non-Profit- Nachwuchspreis im Bereich der Rock- und Popmusik. Zu den erfolgreichen Teilnehmern gehörten bekannte Bands wie PUR, Juli, Luxuslärm und viele andere.

Auf dem Cover des Songs ist neben Sängerin Katja auch der verstorbene Komponist Colin B. mit seiner Gitarre zu sehen. Foto: Privat / WP

Doch bevor das Lied fertig wurde und Katja Picker es aufnehmen konnte, geschah 2018 ein tragisches Unglück, das alle Pläne zunichte machte. Colin B. (60) wurde bei einem Sturz schwer verletzt und verstarb kurze Zeit später an den Folgen des Unfalls im Krankenhaus. Doch damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende.

Neue Wege Gehen

Katja Picker: „Nina hat dann gesagt, Colin habe sich so sehr gewünscht, dass das Lied fertig wird.“ Daraufhin produzierte Katjas Mann Uwe Streletz auf Basis des bereits eingespielten Tonmaterials, darunter u. a. ein Gitarrensolo von Colin, im hauseigenen „Black-Sheep-Studio“ in Kirchhundem-Benolpe den Song „Neue Wege Gehen“ zu Ende, mit Katja als Leadsängerin, so wie Colin B. es geplant und gewünscht hatte.

Bester Song des Jahres 2019

Nina Keim reichte das musikalische Vermächtnis ihres verstorbenen Ehemanns bei der Jury des „37. Deutschen Rock & Pop Preis 2019“ ein. Als Interpret steht „Colin B. feat. Katja Picker“ auf dem Cover des Songs. Die Siegerehrung fand am vergangenen Samstag in der Siegerlandhalle in Siegen statt. Die Jury des Deutschen Rock & Pop Musikerverbandes zeichnete den Song mit dem 3. Platz in der Sonderkategorie „Bester Song des Jahres 2019“ (deutschsprachig) aus. „Als wir das hörten, haben wir erst einmal eine Strophe geheult. Das war schon sehr heftig“, so Katja Picker.

Katja Picker (Mitte) mit Nina Keim und Uwe Streletz mit dem Musikpreis. Foto: Privat / WP

Seit der Preisverleihung verbreitet sich der Song in Windeseile. Wer die genaue Geschichte dieses Liedes kennt, für den ist „Neue Wege Gehen“ viel mehr als ein ausgezeichneter Popsong.