Karten für das Konzert am 29. April gibt es ab sofort im Vorverkauf für 15 Euro (ermäßigt 10 Euro Kinder, Jugendliche und Schwerbehinderte) unter tickets.attendorn.de, bei der Volksbank und Sparkasse in Wenden, in der Gärtnerei Niklas in Hillmicke und bei allen Musikern des Musikvereins Hillmicke.

An der Abendkasse kosten die Karten 18 Euro (ermäßigt 12 Euro). Einlass ist ab 18.30 Uhr.