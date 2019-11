Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Karten im Vorverkauf

Die Aufführungen beginnen am Samstag, 28. Dezember, 4. und 11. Januar, jeweils um 19.30 Uhr in der Dorfgemeinschaftshalle Oberhundem. Karten im Vorverkauf (7,50 Euro) gibt es vom 2. bis 27. Dezember an folgenden Vorverkaufsstellen: Volksbank und Sparkasse in Würdinghausen, Metzgerei Hesse in Würdinghausen und Heinsberg, Bäckerei Tröster in Oberhundem, St. Valentin-Apotheke in Kirchhundem und bei Bücher Hamm in Altenhundem.

An der Abendkasse kostet der Eintritt 8,50 Euro. Für das leibliche Wohl in der Pause sowie vor und nach den Vorstellungen sorgt der Partyservice Hesse.