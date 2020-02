Karneval: KG Attendorn startet in der Stadthalle durch

Attendorn. Karneval in Attendorn: Fast fünf Stunden Kokolores, kölsche Töne von „The Höösch“ und tolle Tänzen in der fast ausverkauften Stadthalle.

Mit der Herrensitzung in der fast ausverkauften Stadthalle läutete die Karnevalsgesellschaft Attendorn die heiße närrische Phase ein. „Danke an alle, es war ein verdammt tolles Jahr“, begrüßte Marc Rohrmann in seiner Doppelrolle als Prinz Marc I. und Präsident der KG „Die Kattfiller“ 450 bestens gelaunte Männer.

In der Bütt feierte Andreas Schäfer als „Hampeiter vom Kattfiller-Merkur“ nach einjähriger Verletzungspause sein Comeback und nahm wieder so einiges in der Hansestadt auf die Schippe.

Karneval: Herrensitzung in der Attendorner Stadthalle 1 / 23 Karneval: Herrensitzung in der Attendorner Stadthalle Mit der Herrensitzung in der fast ausverkauften Stadthalle läutete die Karnevalsgesellschaft Attendorn die heiße närrische Phase ein. Foto: Martin Droste Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Nach fast fünf Stunden Kokolores, kölsche Tön von „The Höösch“ und tollen Tänzen beendeten die Tanzakrobaten von Blau Weiß Vilkerath mit ihren menschlichen Pyramiden einen stimmungsvollen Morgen, aus dem längst ein später Nachmittag geworden war.