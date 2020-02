Alle 14 Tage, montags, wird in der Kapelle die hl. Messe gelesen. In der Woche, in der keine Messe ist, findet ein Abendlob statt. Fünf Vorstandsmitglieder gehören zum Kapellenverein: Johannes Krabbe (1. Vorsitzender), Elsbeth Flamme (2. Vorsitzende), Resi Melsheimer (Kassiererin), Anna Gerk (Schriftführerin)und Karl Homeyer (Beisitzer). Der Kapellenverein wurde Ende 1923 gegründet. Küsterin ist Susanne Hanses.