Kampf für krebskranke Kinder: „Auf einmal ist alles anders“

Rothemühle. Christian Pilz aus Wenden-Rothemühle führt eine Initiative von Eltern krebskranker Kinder. Zu Weihnachten hat er dieses Jahr nur einen Wunsch.

Es sei eine Lebensaufgabe geworden, betont Christian Pilz: „Ich mache das mit vollem Herzen. Ich würde bis nach Spanien zu Fuß gehen, wenn die Kinder gesund würden.“ Doch der Vorsitzende der Elterninitiative krebskranker Kinder Siegen aus Rothemühle muss auch erleben, wie die Kinder den Kampf verlieren. Aber der 54-Jährige kämpft weiter für die, die noch eine Chance haben. Es war eine schwere Krankheit, nicht Krebs, die vor 25 Jahren sein Leben verändert hat: „Ich war ein Jahr krank, lag eine Woche im Koma und habe 20 Kilo verloren. Beim Googeln habe ich die Elterninitiative entdeckt. Ich wollte mich nur bedanken, dass ich überlebt habe.“

Die Diagnose „Ihr Kind hat Krebs“ ist für die betroffenen Eltern wie ein Schlag in die Magengrube. Eine Welt bricht zusammen. Der ganzen Familie wird der Boden unter den Füßen weggerissen. Die Elterninitiative hilft dabei, den Krankenhausaufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten, neue Therapien zu fördern und die betroffenen Familien in der schweren Zeit zu unterstützen. „Ein Elternteil muss meistens aufhören zu arbeiten. Wir unterstützen sie, dass sie wenigstens die Geldsorgen weg haben, damit sie sich nur um ihr Kind kümmern können“, sagt Pilz, der ständig auf der Suche nach Spenden ist: „Das hat auf jeden Fall nachgelassen. Es fällt ja alles aus. Auch den Weihnachtsmarkt in Gießen können wir nicht machen.“

Die Initiative springt ein, wenn manche Medikamente für die Kinder nicht bezahlt werden oder auch, als ein Mädchen die Haare verloren hatte. „Sie sollte doch eine echte Perücke haben“, so Pilz. Einem anderen Mädchen, das nicht in die Schule kann, habe man einen Laptop bezahlt.

Mit schlimmen Schicksalen hautnah konfrontiert

Corona sei ein Rieseneinschnitt gewesen, berichtet der Rothemühler: „Wir müssen total aufpassen. Das sind ja Hochrisikopatienten.“ Statt persönlich hält er den Kontakt zu den Eltern und seinen Schützlingen über WhatsApp.

Der 54-Jährige räumt ein, dass es nicht einfach ist, mit den schlimmen Schicksalen hautnah konfrontiert zu werden: „Da musst du auch erstmal selber mit zurechtkommen. Ich bin nicht geschult. Ich mache das nur ehrenamtlich. Manchmal ist es wirklich schwierig abzuschalten. Dann gehst du abends damit ins Bett und stehst morgens wieder damit auf.“ Im gleichen Atemzug betont er aber: „Du hast keine Wahl. Entweder machst du die Sache ganz oder gar nicht. Das machst du mit allen Konsequenzen.“

Besonders schlimm sei es, wenn ein Kind den Kampf verloren hat. „Es gibt nichts Schlimmeres. Dann kommt die Beerdigung. Eigentlich willst du nicht mit, aber die Eltern erwarten das. Dann steigen die Luftballons hoch und du siehst den weißen Sarg. Das ist das Allerletzte.“

Doch es gibt auch die schönen Geschichten mit einem glücklichen Ausgang. Bei einer Typisierungsaktion seien gleich drei Spender für einen an Leukämie erkrankten Fünfjährigen gefunden worden. Der Junge wurde gesund und überreichte Pilz ein selbst gemaltes Bild. „Das sind immer tolle Erlebnisse. Solche Dinge pushen dich weiter zu machen“, so der 54-Jährige. Eine heute 20-Jährige, die als Kind Krebs hatte und geheilt wurde, habe den Vorstand der Elterninitiative zu ihrer Hochzeit eingeladen.

Initiative betreut sechs Kinder in der Region

Derzeit betreut die Elterninitiative sechs krebskranke Kinder in der Region Kreis Olpe sowie Sauer- und Siegerland, so Christian Pilz. Dazu gehört auch der an Leukämie erkrankte achtjährige Aaron. Seine Mutter, Vicky Jankowoy aus Freudenberg, lobt den Rothemühler im Gespräch mit unserer Redaktion in den höchsten Tönen: „Es ist toll, dass es Menschen wie Christian gibt. Er macht das mit so einer Selbstverständlichkeit und Hingabe. Er ist ein Superkerl. Ich habe wahnsinnig viel Respekt davor, was der in seiner Freizeit leistet. Das muss einfach mal erwähnt werden.“

Als die Diagnose kam, habe sie hilflos vor der Klinik in Gießen gestanden, sagt die alleinerziehende Mutter: „Da fällt man in ein Loch. Auf einmal ist alles anders. Ich wollte nicht mehr.“ Dann habe sie Christian Pilz kennengelernt. Er habe sich um alles gekümmert. Ihr Sohn habe wahnsinniges Pech gehabt: „Die Leukämie ist schon schlimm genug, aber er hat auch noch eine Pilzerkrankung im Gehirn.“

Es ist ein langer Kampf für die Mutter und ihren Sohn. „Die Behandlung in Gießen geht noch bis Dezember 2021. Es ist jetzt Halbzeit“, berichtet sie. Und: „Man darf die Hoffnung nicht aufgeben.“ Planen könne sie nichts mehr.

Weihnachten für krebskranke Kinder ein wichtiges Fest

Die Unterstützung durch die Elterninitiative sei ein ganz wichtiger Halt: „Ich weiß, wie schwierig das für sie ist. Es gibt zur Zeit keine Spendenaktionen, aber die bemühen sich trotzdem, dass es Familien wie uns gut geht.“

Aaron sei ein Höchstrisikopatient, sagt die Mutter. Im vergangenen Jahr habe der Achtjährige über Weihnachten in der Klinik in Gießen bleiben müssen. Deshalb hätten sie und ihr Sohn auch nur einen einzigen Wunsch: „Für uns wäre es ein Highlight, wenn wir Weihnachten zuhause sein könnten. Das wäre das größte Geschenk.“

Weihnachten sei für die krebskranken Kinder ein wichtiges Fest: „Das genießen sie. Wir machen dann auch Geschenke. Die Eltern kaufen ein und wir bezahlen das. Da denken wir auch an die Geschwisterkinder. Die darf man nicht vergessen.“

Die Lebensaufgabe geht für Christian Pilz weiter: „Solange ich gesund bin, mache ich das. Das kannst du nicht mehr aufhören.“ Zur Frage, was er sich denn zu Weihnachten wünsche, sagt der Rothemühler: „Ich wünsche mir nur eines, dass eines Tages kein Kind mehr an Krebs sterben muss.“