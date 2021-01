Ein Kaminbrand breitete sich auf ein Wohnhaus in der Düringerstraße in Rüblinghausen aus. 50 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.

Feuer Kaminbrand breitet sich in Olpe auf ganzes Wohnhaus aus

Olpe. 50 Einsatzkräfte waren in der Düringerstraße in Rüblinghausen im Einsatz. Mit der Drehleiter wurde das Dach von außen geöffnet.

Um 13.21 Uhr wurde die Olper Feuerwehr am Dienstag zu einem Kaminbrand in die Düringerstraße in Rüblinghausen alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus dass das Feuer auf das ganze Gebäude übergriff. „Beim Eintreffen stieg der Rauch aus dem Dach“, sagte Martin Lauer, Pressesprecher der Olper Wehr, im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die Hitze im Kamin habe dafür gesorgt, dass die Flammen in dem Fertighaus über das Ständerwerk aus Holz nach oben zogen vom Erdgeschoss bis ins Dachgeschoss. Unterstützt von der Drehleiter aus Drolshagen war die Olper Feuerwehr mit 50 Kräften und elf Fahrzeugen im Einsatz. „Die Hitze hat sich bis ins Dach ausgebreitet. Mit Atemschutztrupps sind wir in das Gebäude. Über die Drehleiter wurde das Dach von außen geöffnet“, so Lauer.

Nach eineinhalb Stunden war der Einsatz in der Düringerstraße beendet. Vor Ort war neben dem DRK Olpe auch die Polizei, die jetzt die Ursache für den Brand ermittelt.

Die Bewohner hatten die Feuerwehr gerufen und konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.