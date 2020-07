Josef Schmidt: Wenn Amnestie, dann bitteschön für alle!

Kommentar über den NRW-Erlass zum Umgang mit dem außer Kraft gesetzten Bußgeld-Katalog.

Der von den Politikern schon so oft beschworene mündige Bürger sorgt mit seiner Gesetzestreue dafür, dass die Grundfesten dieser Demokratie nicht aus den Angeln fliegen. Was von oben angeordnet wird, wird befolgt - so das Credo für Otto-Normal-Verbraucher und Lieschen Müller. Wer sich nicht an eine Baugenehmigung hält, muss zahlen oder abreißen. Wer falsch parkt oder zu schnell fährt, muss ebenfalls zahlen. Oder den Führerschein abgeben. Basta.

Gerechtigkeitslücken und Beschränkungen der Freiheit lösen verständlicherweise Proteste aus. Wobei der deutsche Michel eher die Schlafmütze über die Ohren zieht, als unsere mit dem Revolte-Gen ausgestatteten französischen Nachbarn. Der Michel befolgt eben, was von oben kommt. Für Politik und Behörden eine angenehme Charaktereigenschaft. Ganz wichtig sollte aber sein, dass das, was von da oben kommt, nachvollziehbar ist. Und genau da hapert es beim Knöllchen-Erlass aus Düsseldorf: Wer die Knolle achtlos auf dem Schreibtisch hat liegen oder es auf einen Einspruch hat ankommen lassen, muss jetzt nur die Hälfte zahlen: Der Ehrliche, der sein Vergehen zügig eingestanden und (Geld)-Buße getan hat, ist der Dumme. Anders ausgedrückt: Wer zu spät kommt, den belohnt das Ministerium.

Da hilft nur ein Weg aus der Realsatire: Was für die Fahrverbotsdelinquenten gilt, nämlich eine einheitliche Amnestie für alle, muss auch für alle Mini-Temposünder gelten. Auch, wenn das in den Amtsstuben für sicherlich erhebliche Mehrarbeit sorgt.