Johann König begeistert in ausverkaufter Olper Stadthalle

Johann König steht mitten im Leben: Er hat drei Kinder gezeugt, zwei Bäume gepflanzt und ein Haus gebaut. Die nächsten Aufgaben drängen sich also quasi auf: Er muss den Auszug der Kinder vorbereiten, die Bäume fällen und das Haus verputzen. Am Freitagabend stand die selbst ernannte „depressive Stimmungskanone“ mit dem Programm „Jubel,Trubel, Heiserkeit“ auf der Bühne der mit 800 Besuchern ausverkauften Stadthalle Olpe.

„Kinder sind was wunderbares… das muss man sich nur immer wieder sagen!“, meinte er. Der Spagat zwischen Familie, Arbeit und alltäglichen Problemchen ist in Königs Leben groß. So reflektiert er es, gewohnt gleichgültig, aber auch teils sehr cholerisch, auf der Bühne. „Die seelische Muskulatur der Kinder wird heute nicht mehr so beansprucht,“ betont er und zielt auf die Verweichlichung der heutigen Kinder ab.

Gestik und Mimik

Beginnen würde das ganze bereits mit dem Kaiserschnitt anstatt der natürlichen Geburt: „Da hätte es doch zum aller ersten mal richtig eng werden können“. Selbst in ruhigen Momenten brachte König, allein durch seine Gestik und Mimik, das Publikum zum ungehaltenen Loslachen, und wenn die Pointe mal nicht ankam, zündete er kurzer Hand eine Konfetti-Kanone auf der Bühne. Genervt, mit einer Hand in der Hosentasche und der anderem im Gesicht erzählt er auch von der Beziehung zu seiner Frau, dem „Borderline Collie“, der aus Rumänien adoptiert wurde, und seiner Katze Hektopascal.

Kreis Olpe Krankenpfleger und Sportlehrer Johann König absolvierte vor seiner Karriere als Komiker eine Ausbildung zum Krankenpfleger und ein Studium zum Sportlehrer für die Sekundarstufe I. Erste öffentliche Auftritte hatte er beim „open microphone“ im Zap-Zarap in Köln. 1999 spielte er sein erstes Soloprogramm „Alles Spekulatius!“ Zu seinen Markenzeichen gehören seine gezielte Betonung bestimmter Wörter und sein inszeniertes, nervöses Auftreten. Mit seinem Programm „Jubel, Trubel, Heiserkeit“ ist er seit 2018 auf Deutschland-Tour.

Natürlich bleiben auch aktuelle Trends wie Qualitytime, Powernapping und Yoga nicht vor ihm verschont. „Yoga fördert meine innere Gleichgültigkeit, aber das ist mir egal“, fügt er hinzu und präsentiert die Übung „der abgespreizte Eichelherr“. Bei dieser steht er auf einem Bein und winkelt das andere an. Am liebsten mache er die Übung aber im Bett. Im Liegen versteht sich. In der Olper Stadthalle blieb kein Auge trocken. Lautstark amüsierten sich die 800 Gäste. So war eine kurze Pause dringend notwendig.

Mit Hula-Hoop-Reifen

Als die zweite Hälfte des Programms mit dem Satz „Schön, dass sie geblieben sind… ich hab es mir auch kurz überlegt“ startete, stürzten die Zuschauer erneut ins schallende Gelächter. „Ich kann auch mal Moven und warum hab ich es gemacht? Weil ich’s kann!“ Ruft er nach einer Tanzeinlage mit Hula-Hoop-Reifen und Stroboskoplicht zum Lied „I like to move it“. Neben einem Barhocker, auf dem er sich hin und wieder platziert, stand auf der Bühne ein Schreibtisch, an dem er die ein oder andere Spam-Mail beantwortete - auf Deutsch, aber vermeintlich ausgespuckt von einem schlechten Übersetzer aus dem Internet.

Natürlich hatte sich König im Vorhinein mit Olpe befasst. Bereits 2005 war er mit einer 1-LiveComedy-Show in der Stadthalle zu Gast. „Vorbereitet auf Olpe habe ich mich mit einer Sprachbox mit integrierter Frau drin“, erläutert er. Zügig und in Reimform antwortete sie ihm auch auf seine Frage, was ihn erwartet: „Olpe ist ein Diamant im schönen Sauerland“.

Tour durch ganz Deutschland

Zu guter Letzt analysierte er in seiner zugespitzten, absurden Erzählweise den Klimawandel. Seit einiger Zeit habe er sich entschieden, nur noch von Köln-Bonn nach Düsseldorf zu fliegen, das sei einer der kürzesten Wege und somit kann der Kerosinverbrauch minimiert werden. Die Sache mit dem Klima ist ein Kreislauf: „Wenn es irgendwo nach oben geht, geht es wo anders nach unten“, betont König. „Wenn der Meeresspiegel steigt, haben wir am Ende mehr Platz zum Segeln, aber auch viele schlecht integrierte Holländer, die in Deutschland herumlungern.“ Nach einer Zugabe überraschte er erneut mit einem guten Hüftschwung und dem Hula-Hoop-Reifen, der abschließend gekonnt über den Barhocker befördert wurde.

Johann König tourt im weiteren Verlauf des Jahres noch durch ganz Deutschland. Am 11. Dezember macht er auch noch einmal im näheren Umkreis von Olpe halt und präsentiert sein Programm im Leonard-Gläser-Saal in Siegen. Einige seiner Shows sind bereits ausverkauft. Informationen dazu gibt es auf seiner Homepage johannkoenig.com.