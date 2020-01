Altenhundem/Kreis Olpe. Kreiskarneval in Altenhundem: die Volksbankarena ist restlos ausverkauft. Zuschauer bekommen am Samstagabend 16 Show- und Gardetänze zu Gesicht.

Jecken stimmen sich in Altenhundem auf Karnevalssession ein

Der Kreiskarneval in Altenhundem am Samstagabend war so etwas wie ein „warm-up“ für die kommende närrische Session. Die Jecken aus dem gesamten Kreis waren bestens gelaunt und mit rund eintausend Gästen war die Volksbankarena in Altenhundem restlos ausverkauft. Bis tief in die Nacht feierten die Jecken, unter ihnen auch Landrat Frank Beckehoff mit Ehefrau Karin sowie Bürgermeister Stefan Hundt mit Gattin Kerstin und Jens Selter für die Krombacher Brauerei. Ausrichter waren in diesem Jahr die Roten Funken aus Saalhausen.

Kreis Olpe Kreiskarneval seit 1979 Der Kreiskarneval findet seit 1979 statt und ist eine Erfolgsgeschichte. Die jährliche Ausrichtung der Karnevalssitzung für den Kreis Olpe rotiert seitdem zwischen den beteiligten Vereinen und ist immer eine große Sause. An der ersten Veranstaltung in Rönkhausen im Jahre 1982 waren zwölf Vereine beteiligt. Bis heute ist die Zahl auf 17 Narrenzünfte angewachsen. Zum nächsten Kreiskarneval laden die Neuenhofer Narren ein.

Um möglichst vielen Karnevalisten die Gelegenheit zu geben, am gemeinsamen Auftakt teilzunehmen, wählten sie die Sauerlandhalle für den diesjährigen Kreiskarneval. Rund 130 Helfer im Vorfeld und am Samstagabend sorgten dafür, dass der Abend ein großes Fest wurde. Schon im Vorfeld hatten sich fünf Organisationsteams gebildet, die sich um die Planung, Ausrichtung und Gestaltung des Abends kümmerten. Neben den Karnevalisten aus den eigenen Reihen der Roten Funken konnten die Jecken dabei auch auf ortsansässige Vereine und Freunde der KG zurückgreifen.

Ein kleines Ständchen zum Geburtstag

Der bunte Abend begann zunächst mit der Vorstellung der Tollitäten, Abordnungen, Mariechen und Gardevertreter aus Attendorn, Bilstein, Elspe, Ennest, Grevenbrück, Heggen, Helden, Ihnetal, Neuenhof, Neu-Listernohl, Olpe, Rahrbach, Rönkhausen, Schönau-Altenwenden und natürlich Saalhausen. Sie wurden auf die Bühne gebeten, vorgestellt und gefeiert. Dabei wurden zunächst die Karnevalisten aus Schönau-Altenwenden vergessen. Doch die nahmen es mit Humor und wurden mit besonders viel Beifall belohnt.

Ein extra Ständchen gab es für Mariechen Hannah Quast von der Kolpingfamilie Olpe. Sie feierte ihren Geburtstag und freute sich über die große Zahl der Gratulanten. Nachdem die 14 Tollitäten auf der Bühne Platz genommen hatten, startet das Programm. Die Moderation des Abends lag in den Händen von Martin Hein, Präsident der Roten Funken und Benedikt Köster, Sitzungspräsident der Herrensitzung in Saalhausen.

Sketche gehören zum Programm

Da der Kreiskarneval keine reine Tanzveranstaltung sein soll, entschlossen sich die Saalhauser Jecken mit MiTe und den Ordensbrüdern auch zwei Sketche zum Programm beizusteuern. Das Publikum dankte es mit kräftigem Applaus. Eröffnet wurde der Abend mit der Prinzengarde aus Rönkhausen. Bis tief in die Nacht präsentierten anschließend die restlichen 15 Mitglieder Show- und Gardetänze. Für die Musik sorgte die Band „Night Life“ aus Elspe, die auch schon den Gardeaufmarsch gespielt hat und Großsonntag in Saalhausen wieder zu Gast sein wird.