Jäckelchen: Einstige Gastwirtschaft wird zwangsversteigert

Seit mittlerweile mehr als 40 Jahren ruht offiziell der Gastronomiebetrieb am Jäckelchen. Idyllisch zwischen Wald und Wiesen am beliebten Wanderweg „Veischeder Sonnenpfad“ gelegen, galt die Gastwirtschaft zwischen Mecklinghausen und Oberveischede als beliebtes Ausflugslokal für Wanderer, die auf ihrem Spaziergang eine Pause einlegten. Und auch diejenigen, die sich lediglich stärken wollten und mit dem Auto anreisten, fanden den Weg hinauf zum Jäckelchen.

Ihren gemütlichen Charakter hat die einstige Gaststätte indes verloren. Das Gebäude wirkt von außen betrachtet arg heruntergekommen. Doch vielleicht wird das knapp 8500 Quadratmeter große Grundstück, auf dem sich auch Pferdeställe befinden, in naher Zukunft aus dem Dornröschenschlaf wachgeküsst. Nämlich dann, wenn sich am Amtsgericht in Olpe ein Käufer für das alte Schmuckstück findet. Am Donnerstag, 16. Januar, kommt es im Rahmen einer Zwangsversteigerung unter den Hammer. Der Verkehrswert beläuft sich auf 144.000 Euro.

Die Historie

Aus dem Manuskript der Repetal-Chronik geht hervor, dass der Kreis Olpe dem Landwirt Johann Gabriel zu Jäckelchen im Jahr 1895 die Geneh­mi­gung erteilte, in seinem Hause in den Sommermonaten eine Schank­wirt­schaft zu betrei­ben. Mit der Heirat von Marianne Gabriel, Johanns Tochter, kam die Gastwirtschaft im Jahr 1941 an deren Ehemann Heinrich Bork. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs stellte Bork neben einer Gastwirtschaft drei Pensionszimmer mit fünf Betten zur Verfügung. Nach dem Zweiten Weltkrieg pachtete Karl Bövingloh die Wirtschaft. Auf ihn folgten Rudolf Alterauge, Elke Reusch, Anni Jansen, Gastwirt Petzsch und Hannelore Weymann, die allesamt nur für eine kurze Dauer die Gaststätte betrieben. Schließlich wurde der Betrieb der Gast- und Speisewirtschaft zum 1. April 1978 eingestellt. Seitdem wird das Gebäude als reines Wohnhaus genutzt. Laut Auskunft der Stadt Attendorn leben aktuell zwei Personen am Jäckelchen 3.

Kreis Olpe Start ist um 10 Uhr Die Zwangsversteigerung beginnt am Donnerstag, 16. Januar, um 10 Uhr am Amtsgericht in Olpe, Bruchstraße 32. Raum 037. Durchführen wird die Versteigerung Geschäftsleiter Stefan Weber. Weitere Infos zum Amtsgericht: www.ag-olpe.nrw.de

„Am Wochenende war das Jäckelchen früher ein sehr beliebtes Lokal und immer voll“, erinnert sich Lothar Epe, Ortsvorsteher aus dem nicht weit entfernten Oberveischede, an die aktiven Gastronomie-Zeiten zurück. Er betont: „Ich weiß noch, dass ich mit meiner Frau damals gerne dort war, genauso wie viele andere aus unserem Ort. Dort hatte man immer seine Ruhe. Das Jäckelchen hat zu dieser Zeit auch mehrmals den Pächter gewechselt. Jeder hatte damals seinen eigenen Stil.“ Epe selbst hofft, dass das Anwesen einen neuen Besitzer findet, der sich über das besondere Ambiente im Klaren ist. „Das ist ein wirklich idealer Standort, den man für verschiedenste Zwecke wie beispielsweise Seminare nutzen könnte. Mit dem Jäckelchen steht eine sehr besondere Sache zum Verkauf.“

Das Wertgutachten

Mit der Erstellung des Wertgutachtens im Vorfeld der Zwangsversteigerung wurde ein Architekten- und Ingenieurbüro aus Lüdenscheid beauftragt. Das Ergebnis: Das zweigeschossige Hauptgebäude ist vermutlich über 150 Jahre alt. „Im gesamten Innenausbau und an der Haustechnik besteht nach Auskunft des Mieters ein erheblicher Reparaturrückstau. Soweit beim Ortstermin bekannt wurde, bestehen im Gebäude erhebliche Feuchte- und Wasserschäden. (...) Dem Gebäude ist anzusehen, dass schon über einen längeren Zeitraum keine ausreichenden Instandhaltungsarbeiten mehr durchgeführt wurden“, schreiben die Gutachter in ihrem Bericht.

Darüber hinaus sei, nach Auskunft des Mieters, die Heizung nicht mehr funktionsfähig und auch die Pferdeställe entsprechen laut Gutachten in Sachen Schall-, Wärme-, und Brandschutz bei weitem nicht mehr den Anforderungen. Die Gutachter weisen jedoch darauf hin, dass sie das Hauptgebäude von innen nicht besichtigen konnten.

„Uns steht in dieser Sache nun der erste Versteigerungstermin bevor. Dann geht die große Wundertüte auf und wir werden sehen, was passiert“, lässt sich Stefan Weber, Geschäftsleiter des Olper Amtsgericht, zu keinerlei Prognosen hinreißen, ob das Grundstück bereits beim ersten Termin versteigert wird. Aufgrund der aktuellen Immobiliensituation sei es aber durchaus denkbar. Und dann, das betont Lothar Epe, handele es sich beim Jäckelchen eben um ein ganz besonderes Grundstück mit einer langen Tradition.