In den Kitas im Kreis Olpe wird es wieder voller

Die Belegungszahlen in den Kitas steigen wieder an.

Kreis Olpe Trotz des Lockdowns und Appells der Landesregierung schicken nach den Feiertagen wieder mehr Eltern ihre Kinder in die Kindergärten.

Trotz der angespannten Coronalage nehmen die Belegungszahlen in den Kindertageseinrichtungen im Kreis Olpe seit letzter Woche wieder zu. Nach den Weihnachtsfeiertagen seien die Betreuungszahlen im Schnitt von etwa 25 auf bis zu 40 Prozent gestiegen, sagt Michael Stratmann: „Wir erwarten, dass es in den nächsten Wochen tendenziell noch mehr Kinder werden“, so der Geschäftsführer der Kita gGmbH Siegerland-Südsauerland, Träger aller kirchlichen Kitas im Kreis Olpe.

Kitas bleiben geöffnet

Denn grundsätzlich blieben die Kindertageseinrichtungen weiterhin ohne Einschränkungen geöffnet. Es gebe zwar den Appell der Landesregierung, dass die Kinder nach Möglichkeit zuhause betreut werden sollten. Doch das komme für viele berufstätige Eltern, die keine andere Betreuungsmöglichkeit haben, nicht in Frage.

Für den Betrieb in den Kindertageseinrichtungen im Kreis Olpe ist nach Inkrafttreten der neuen Coronaschutzverordnung am Montag nicht alles neu. Wie schon beim ersten Lockdown im Frühsommer werden die Kinder jetzt wieder grundsätzlich in fest zugeteilten Gruppen vom möglichst immer gleichen Personal betreut, um eine Durchmischung zu vermeiden und Infektionen untereinander zu minimieren. Neu ist, dass der Betreuungsumfang pro Woche von 35 auf 25 Stunden reduziert wurde.

Mitarbeitende in Sorge

Allerdings werde die Diskussion unter den Mitarbeitenden in den Kitas heftiger, weil die Sorge vor einer Infektion wächst, so Stratmann. Während in anderen Bildungseinrichtungen wie in den Schulen die Kinder zuhause bleiben, ist in den Kitas die Infektionsgefahr täglich präsent. Stratmann: „Kindertagesbetreuung aus dem Homeoffice geht nicht.“ Dies sei auch den Mitarbeitenden klar, dennoch wachse die Angst vor einer Infektion. Und bis zu einer Impfung werde es noch dauern.