Hofolpe. Zwei altdeutsche Hütehunde attackierten am 29. Juli 2019 zwei Kinder in Hofolpe. Die Ermittlungen gegen die Halterin sind jetzt abgeschlossen.

Hundebisse von Hofolpe: Anklage gegen die Halterin

Es war ein Vorfall, der für Bestürzung sorgte. Zwei altdeutsche Hütehunde attackierten am 29. Juli vergangenen Jahres plötzlich zwei Neunjährige. Die beiden Kinder gehörten zu einer Feriengruppe der Freien Evangeliums-Christen-Gemeinde aus Mönchengladbach, die hinter der Schützenhalle in Hofolpe ihr Zeltlager aufgeschlagen hatte. Während der Junge glimpflich davon kam, erlitt das Mädchen schwere Verletzungen durch mehrere Bisse. Sie musste länger in der Kinderklinik Siegen operiert werden.

Monatelang haben die Ermittlungen gegen die Hundehalterin, eine 64-Jährige aus Kirchhundem, gedauert. Jetzt steht fest: Für die Frau wird es ein gerichtliches Nachspiel geben. Sie wird wegen des Vorfalls angeklagt wegen fahrlässiger Körperverletzung. Das bestätigte auf Anfrage unserer Zeitung Patrick Baron von Grotthuss, Pressedezernent bei der Siegener Staatsanwaltschaft. Laut Anklage ließ die Frau ihre beiden Hunde im Waldgebiet hinter der Schützenhalle frei laufen. Nach dem Landeshundegesetz habe aber eine Leinenpflicht für die Tiere bestanden.

Schwere Verletzungen

Beide Hunde seien auf die Kindergruppe, die sich mit ihren Betreuern im Waldgebiet hinter der Schützenhalle aufhielt, zugelaufen, so die Anklage weiter. Die Hunde hätten dann die Neunjährige mehrfach gebissen. Das Mädchen habe Verletzungen im Gesicht, an den Beinen und am Rücken erlitten.

Kreis Olpe Für die Hütearbeit gezüchtet Altdeutsche Hütehunde seien sehr selten und vom Aussterben bedroht, so Susanne Zander, Pressesprecherin der Arbeitsgemeinschaft zur Zucht Altdeutscher Hütehunde. Die Tiere würden überwiegend für die Hütearbeit von Berufsschäfern gezüchtet. Ein Angriff, wie in Hofolpe, ist laut Susanne Zander völlig untypisch für diese Rasse: „Unsere Hunde werden erzogen, zu kneifen und wieder loszulassen. Die Schafe in der Herde dürfen ja nicht verletzt werden.“

Mehrere der Betreuer der 50-köpfigen Feriengruppe waren Seelsorger, die sich damals sofort um die geschockten Kinder kümmerten. Dazu gehörte auch der Vater des gebissenen Mädchens aus Niederzier. Er war bei seiner Tochter in der Siegener Klinik. Der Polizei hatte er 14 Tage nach dem Vorfall mitgeteilt, dass das Mädchen die OP gut überstanden habe und sie auf einem guten Weg sei.

Anleinzwang und Maulkorbpflicht

Parallel zu den strafrechtlichen Ermittlungen der Polizei gegen die Halterin wurde auch das Ordnungsamt der Gemeinde Kirchhundem nach den schlimmen Hundebissen aktiv. Es erließ eine Ordnungsverfügung, wie Amtsleiter Rüdiger Henrichs damals auf Anfrage mitteilte. Aufgrund des Vorfalls habe man die Gefährlichkeit der Hunde bejaht. Als Auflagen gab es Anleinzwang und Maulkorbpflicht der beiden noch sehr jungen Hunde. „Außerdem dürfen die Hunde nur voneinander getrennt ausgeführt werden“, so Henrichs zu den damals getroffenen Maßnahmen des Kirchhundemer Ordnungsamtes.

Am 24. Oktober vergangenen Jahres gab es dann einen Wesenstest der beiden Hunde beim Kreisveterinäramt Olpe. Hier wurde über das weitere Vorgehen entschieden. Auf Anfrage teilte Rüdiger Henrichs mit, dass dabei die von der Gemeinde Kirchhundem angeordneten Maßnahmen (Anleinzwang, Maulkorb, getrenntes Ausführen) bestätigt worden seien. Zusätzlich muss die Halterin noch einen Nachweis erbringen, dass sie mit ihren beiden Tieren bei einer Hundeschule gewesen ist. „Es wurde eine neue Ordnungsverfügung erlassen. Dagegen gab es keine Rechtsmittel. Das wird so laufen“, sagte Ordnungsamtsleiter Henrichs.

Fahrlässige Körperverletzung

Die Verhandlung gegen die 64-Jährige wird voraussichtlich beim Richter vor dem Amtsgericht Lennestadt stattfinden. Ein Termin steht derzeit noch nicht fest. Für eine fahrlässige Körperverletzung sieht der Gesetzgeber eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren vor.