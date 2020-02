Das neue Dreigestirn in Holzentrop wurde als letzte Tollität der diesjährigen Session am Montagabend proklamiert. Prinz David I. (Hoffmann), Bauer Florian (Tolle) und Jungfrau Soffi (Sebastian Friedrich) schwingen nun das närrische Zepter über die beiden Orte im Frettertal.

„Die Holzentroper Narrenwelt feiert unterm Zirkuszelt“, getreu diesem Motto hatte sich die Schützenhalle in eine große Manage verwandet. Moderator und Zirkusdirektor Frederik Berels sowie Josefine Koch, originell als Karussell verkleidet, führten durch das Programm, das zunächst mit der Minigarde und Showgarde von RWO begann.

Schließlich wurde das neue Dreigestirn, zunächst maskiert, zur Bühne geleitet. Unter dem Jubel der Jecken zeigten sich dann die Tollitäten. So regiert als Prinz in diesem Jahr David Hoffmann aus Ostentrop. Der 36-Jährige ist Zerspanungsmechaniker bei der Firma Henze in Attendorn.

Jungfrau aus Elspe und Bauer aus Ostentrop

Zusammen mit dem neuen Prinzen freut sich auch seine Lebensgefährtin Eva Bock (40). Tochter Christin (7) und die Stiefsöhne Luca Leon (15), Yanic (14) und Fynn (11). Die wiederum sind in der Prinzengarde Bamenohl aktiv, die beim Einmarsch daher auch mit auf die Bühne ging.

Die Showtanzgarde RWO zeigte ihren neuesten Showtanz. Foto: Barbara Sander-Graetz

Die Jungfrau Sebastian „Soffi“ Friedrich kommt aus Elspe und arbeitet als Werkzeugmechaniker bei der Firma Grosshaus. Mit ihm freute sich Ehefrau Louisa In seiner Freizeit geht er gerne wandern und fährt Ski. Außerdem gehört er wie der Prinz und der Bauer zum Kegelclub „Denkender Sand“.

Das Dreigestirn komplett macht Bauer Florian Tolle (34) aus Ostentrop. Frau Helena und die zwei Kinder, Jane (3) und Anni (1) machen die Familie komplett. Von Beruf ist Bauer Florian Projektleiter im Maschinenbau bei der Firma Gatzsch in Ennest. Er spielt Fußball in der Altliga bei RWO und nebenbei ist die „Bauerei“ privat ein wichtiges Thema für ihn.

Fehler bei der Hotelzimmer-Buchung

Nicht fehlen durfte im Laufe des Abends auch die Verleihung des Goldenen Klodeckels durch den örtlichen Spielmannszug. Über diese Auszeichnung konnte sich in diesem Jahr Anette Schulte freuen. Hintergrund: Drei befreundete Pärchen bekamen zu Weihnachten Karten für den Fernsehgarten in Mainz. Anette buchte für alle sechs Personen Hotelzimmer, da man so richtig schön feiern wollte. In bester Feierlaune im Hotel angekommen, gab es keine Zimmer und ein ausgebuchtes Hotel.

Was war passiert? Anette Schulte hatte einen fiesen Fehler gemacht. Die Zimmer hatte sie für einen Monat vorher gebucht. Dass nun nochmal Zimmer gesucht und die Hotelkosten doppelt bezahlt werden mussten, tat der Feierlaune keinen Abbruch und brachte ihr nun die besondere karnevalistische Ehrung ein.