Holger Wagner aus Altenkleusheim: Der nächste Marathon kommt

Altenkleusheim Im Sommer ist Holger Wagner den Köln-Marathon gelaufen. Ganz allein für den guten Zweck. Damit ist er der WP-Hoffnungsträger 2020.

Es gab viele negative Schlagzeilen in diesem Jahr. Die steigende Zahl der Corona-Infizierten. Die Menschen, die mit dem Virus gestorben sind. Einzelhändler, Firmen und Unternehmer, die durch die Pandemie hohe Verluste haben. Drohende Insolvenzen. Die Liste ist lang. Umso schöner sind die Momente gewesen, die den Menschen im Kreis Olpe ein Lächeln geschenkt haben. Einer davon war Holger Wagner. Der Mann aus Altenkleusheim ist den Köln-Marathon gelaufen, obwohl dieser abgesagt wurde. Für den guten Zweck. Er ist damit unser "Hoffnungsträger des Jahres 2020".

Den Plan hatte . Doch immer wieder wurde sein Plan durchkreuzt. Als 2020 endlich alles perfekt schien, kam die Corona-Krise. In der Folge wurde der Köln-Marathon abgesagt. Aber Holger Wagner ließ sich nicht entmutigen. Im Gegenteil. Er lief den Marathon zusammen mit seinem besten Freund - und zwar für den guten Zweck. Insgesamt 3300 Euro waren zusammengekommen, die er an den Deutschen Kinderhospizverein e. V. und an Cura (Fonds für die Opfer von rechter Gewalt) gespendet hat.

Seit Wochen wieder im Training

Für den Altenkleusheimer steht fest, dass es nicht sein letzter Marathon war. "Ich habe mich schon für die nächsten Laufveranstaltungen angemeldet und bin seit zwei Wochen auch wieder am trainieren", erzählt er. "Selbstverständlich laufe ich weiter meine Runden. Die Reaktionen auf meinen Spendenlauf waren durchweg positiv. Ich wurde oft angesprochen und bei den Einrichtungen Amadeu Antonio Stiftung (Cura-Fonds für Opfer rechter Gewalt) und beim Deutschen Kinderhospizverein e.V. habe ich es mit meinem Lauf auch auf die Homepage geschafft."