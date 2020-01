Bürgermeister Stefan Hundt übergibt die Heimatpreise an Hubert Quinke und Dr. Arnold Schneider (Historische Feuerwehr Grevenbrück) und an Josef Balkenhol (von links).

Lennestadt. Zum ersten Mal wurde auch in Lennestadt der vom Land NRW ausgelobte Heimatpreis vergeben.

Heimatpreis für Josef Balkenhol und Historische Feuerwehr

Nur die wenigsten Gäste der Bürgerbegegnung im Rathaus wussten am Mittwochabend, warum ein historisches Feuerwehrfahrzeug, ein Magirus-Deutz aus dem Jahr 1962, vor der Rathaustür parkte. Zwei Stunden später wurde das Geheimnis gelüftet. Der Verein Historische Feuerwehr Grevenbrück e.V. ist Gewinner des Heimatpreises der Stadt Lennestadt und darf sich über eine Zuwendung von 3000 Euro freuen. Zweiter Gewinner ist der Burbecker Heimatforscher Josef Balkenhol, der für seine unermüdliche ehrenamtliche Arbeit 2000 Euro entgegen nahm. Beide wurden am Mittwoch im Rahmen der Bürgerbegegnung, auch Thomas-Morus-Sitzung genannt, geehrt.

Geschichte beginnt 1994

Dass es den Verein Historische Feuerwehr Grevenbrück überhaupt gibt, dabei hat der oben beschriebene Magirus eine entscheidende Rolle gespielt. Nachdem 1994 das seinerzeit im Dienste der Löschgruppe Grevenbrück stehende Tanklöschfahrzeug ausgemustert wurde, regte sich Widerstand unter den Feuerwehrkameraden gegen die Abschaffung des einstigen Grevenbrücker Feuerwehr-Zugpferdes. Zwei Jahre später kaufte der inoffiziell geführte „Historischer-Magirus-Feuerwehrfahrzeugverein“, den die Grevenbrücker ins Leben gerufen hatten, das Fahrzeug der Stadt ab.

Steigerturm beliebter Treffpunkt

„Nachdem dieses Fahrzeug im Jahr 2001 weitestgehend demontiert war, gab es nun den Wunsch, dass alle dem Verein zugestandenen Gerätschaften und Fahrzeuge auch langfristig in einem guten und originalen Zustand erhalten bleiben“, heißt es in der Vereinschronik. Die mechanische Drehleiter befand sich zu dem Zeitpunkt schon länger in Grevenbrück und die Handdruckspritze von 1902 gehört schon von Ursprung an zum Inventar der Löschgruppe. Weiter heißt es in der Chronik: „Ein weiteres Problem baute sich im Zuge der Restaurierung auf. Auf wen soll das Fahrzeug, wenn es fertig ist, überhaupt zugelassen werden. Eine einzelne Person wollte die Verantwortung nicht übernehmen. Also musste eine andere „juristische Person“ her. Somit gab es ein weiteres Argument für eine Vereinsgründung, die 2002 vollzogen wurde. Der Verein „Historische-Feuerwehrgerätschaften-Grevenbrück e.V.“ wurde im April 2014 in „Historische Feuerwehr Grevenbrück e.V. umbenannt.“ Ein langgehegter Wunsch ging im November 2011 in Erfüllung, als es der Vorstand den Grevenbrücker Steigerturm erwarb, der seitdem renoviert wurde und sich mittlerweile zu einem beliebten Treffpunkt nicht nur der Feuerwehrleute, sondern - besonders freitags- viele Bürgerinnen und Bürger entwickelt hat, von dem sich auch schon der Bürgermeister überzeugen konnte.

Feuerwehrgeschichte erhalten

Hauptziel des Vereins ist es, die vorhandenen Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände in einem originalen und möglichst alltagstauglichen Zustand zu erhalten, beziehungsweise sie zu restaurieren. Weiteres Ziel ist es, die Mitgliederzahl und den Bekanntheitsgrad des Vereins auch über die Grenzen Grevenbrücks zu erhöhen, u. a. durch Oldtimertreffen, etc. Zur Unterstützung der Arbeit überreichte Bürgermeister Hundt den Vertretern des Vereins, Hubert Quinke und Dr. Arnold Schneider, den Heimatpreis in Höhe von 3000 Euro.

Unermüdlicher Heimatforscher

Der zweite Teil des Preises in Höhe von 2000 Euro geht an Josef Balkenhol aus Burbecker. Der Steiger im Ruhestand beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Brauchtum in seiner Heimat, pflegte und organisierte schon früher traditionelle Veranstaltungen wie das „Wurstesingen“ oder das „Rengestern“ mit Holzratschen, das an den Kartagen vor Ostern das Glockengeläut ersetzt. Nach seiner Pensionierung setzt er sich besonders für die Burbecker Kapelle ein und organisierte die Renovierung. Einheimischen und Gästen erklärt er gern die Historie und die Eigenheiten der Betstätte. Als Ahnenforscher ist ihm die Erforschung der Familiengeschichten in den Lennestädter Dörfern ein großes Anliegen. Heinz Vollmer, Stadtverordneter aus Burbecke, sagt über den Heimatpreisträger: „Josef Balkenhol redet nicht viel über Heimat, sondern er lebt Heimat im positiven Sinne.“