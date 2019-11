Olpe. Bei der traditionellen Buß- und Bettagssitzung haben die Olper Schützen die Weichen für die Zukunft gestellt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Heeresmusikkorps Hannover spielt beim Olper Schützenfest

Gewohnt bestens war die Stimmung des St. Sebastianus Schützenvorstandes auf der Buß- und Bettagssitzung. Zum vierten Mal fand sie auf dem Ümmerich statt, zum ersten Mal im frisch renovierten Speisesaal, zu der Major Peter Liese ganz nach Tradition die Altmajore Horst Müller und Paul Imhäuser, die ehemaligen Hauptleute Klaus Harnischmacher, Hans-Ludwig Becher und Theo Süttmann sowie den amtierenden Schützenkönig Willi Rücker begrüßen konnte.

Musiker aus Hannover schon 2012 und 2015 auf dem Ümmerich

„Diese Sitzung ist immer ein ganz besonderer Termin“, so Peter Liese. „An diesem Tag wurden schon viele wichtige Entscheidungen getroffen.“ Und so standen auch am Samstag die Verabschiedung von vier Vorstandskameraden, die Übergabe der Patente an neu gewählte Vorstandsmitglieder, Neuernennungen und Neubesetzungen der Kommissionen auf der Agenda. Bekannt gegeben wurde zudem die Festmusik für das Schützenfest 2020. Und da konnte Oberleutnant Peter Kliche, sozusagen als letzte Amtshandlung, denn er schied nach 21 Jahren aus dem Vorstand aus, die Verpflichtung des Heeresmusikkorps Hannover unter der Leitung von Oberleutnant Martin Wehn bekannt geben.

In der Kreisstadt sind sie keine Unbekannten, schon 2012 und 2015 umrahmten sie das Hochfest der Olper musikalisch. Peter Kliche konnte zudem vermelden, dass trotz der eklatanten Minimierung der Musikkorps im Zuge der Reformen der Bundeswehr in 2014 von deren Seite weiterhin großes Interesse bestehe, das Olper Traditionsfest zu gestalten.

Drei Kameraden verabschiedet

Neben Peter Kliche wurden drei weitere Kameraden - Oberleutnant Frank Clemens, Oberleutnant Christoph Schneider sowie Leutnant André Häner - verabschiedet und damit insgesamt „87 Jahre treue Dienste, wertvolle Vorstandsarbeit und viele schöne Stunden“, wie Major Peter Liese unterstrich. 1998 begann Peter Kliche seine Karriere im Vorstand der Sebastianus-Schützen. Zunächst als Fähnrich, sodann in der Organisations- und Zugkommission, bei der er bis zuletzt blieb und die er ab 2010 auch leitete. „Seine Arbeit war vorbildlich, er war immer kameradschaftlich, sachlich und vor allem verlässlich“, unterstrich Major Liese.

Frank Clemens - Schützenkönig im Jahr 2009 - wurde 1995 in den Vorstand gewählt. Die ersten Jahre gehörte er der Baukommission an, wechselte 1998 in die Wirtschaftskommission, die er die letzten sieben Jahre anführte. „Du warst stets besonnen, praktisch und realistisch, sicherheitsorientiert und kameradschaftlich“, ehrte der Major.

Ganze 18 Jahre ist es her, dass Christoph Schneider in den Vorstand eintrat. Die erste Kommission war für ihn die Baukommission und dabei blieb es auch. 2012 wurde er zum Oberleutnant derselben bestellt. Ihn würdigte Peter Liese als einen „Fels in der Brandung, verlässlich, korrekt, kameradschaftlich und hilfsbereit.“

Nach 24 Jahre nahm André Häner seinen Abschied. Er diente die ersten vier Jahre in der Wirtschaftskommission, wechselte sodann in die Baukommission, um 2010 zur Wirtschaftskommission zurückzukehren. „All seine Aufgaben hat er durchweg sehr ernst genommen und stets bestens erfüllt. Mit ihm verlässt uns ein Offizier, für den Kameradschaft immer an oberster Stelle stand“, hob der Major hervor.

Premiere für vier

Für vier Männer war es indes die erste Buß- und Bettagssitzung. Die neu in den Vorstand gewählten Kameraden Oliver Hufnagel, Eduard Köster (beide der Organisations- und Zugkommission zugeteilt), Daniel Groß (der Wirtschaftskommission zugeteilt) und Thomas Rademacher (Fähnrich und der Baukommission zugeteilt) erhielten ihre Patente. Der bisherige Fähnrich Steffen Wintersohl wurde zum Leutnant ernannt.

Kreis Olpe Aufgaben neu verteilt Durch das Ausscheiden von Peter Kliche, Frank Clemens und Christoph Schneider wurden die Aufgaben neu besetzt, verbunden mit der Ernennung der neuen Amtsträger zum Oberleutnant. Die Wirtschaftskommission obliegt nun Christian Thöne, im Vorstand seit 2004. Christian Wacker, Vorstandsmitglied seit 2008, wird die Geschicke der Baukommission leiten. Die Organisations- und Zugkommission liegt nun in den Händen von Simon Niklas, seit 2010 im Vorstand der Sebastianus-Schützen Olpe.