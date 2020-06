Gymnasium Maria Königin: Zeugnisse für die Abiturienten

108 Abiturientinnen und Abiturienten feierten am Gymnasium Maria Königin ihre bestandene Reifeprüfung,

Lennestadt. 108 junge Männer und Frauen haben am Gymnasium Maria Königin in Lennestadt ihr Abitur abgelegt. Die Entlassfeier fand ohne Eltern statt.

In einer ganz in Weiß zum Festsaal umgestalteten Sporthalle feierten die 108 Abiturienten des Gymnasiums Maria Königin einen ganz besonderen Schulabschluss. Leider ohne Eltern, aber alle gemeinsam als Jahrgangsstufe erhielten sie ihre Abiturzeugnisse und ließen die Schulzeit Revue passieren. Mit viel Liebe zum Detail und kreativen Ideen hatten sie die Feier unter den geltenden Hygienevorschriften vorbereitet.

Von den 62 Abiturientinnen und 46 Abiturienten kommen 60 aus Lennestadt, 20 aus Kirchhundem, 9 aus der Gemeinde Finnentrop, 14 Abiturienten kommen aus Schmallenberg, und 5 aus der Gemeinde Eslohe. 31 Schülerinnen und Schüler sind in der Oberstufe von anderen Schulformen dazugekommen. 15 haben ihr Abitur mit einer 1,5 oder besser bestanden, davon zwei mit der Bestnote 1,0: Jonah Schneider aus Elspe und Paula Schulte Sprenger aus Fleckenberg.

Mit einem Gottesdienst unter Leitung von Vikar Duc Thien Nguyen aus Kirchhundem und unter dem Motto „From now on“ starteten die Feierlichkeiten. Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes und des Festaktes übernahmen die Schülerinnen Elise Brauer und Carina Hebestreit aus dem Abiturjahrgang gemeinsam mit den Musiklehrern Hendrik Schörmann und Dr. Frederik Linn.

Abitur unter besonderen Bedingungen

Der Vorsitzende des Trägervereins Hans-Gerd Mummel bezog sich – wie alle Gratulanten – auf die besonderen Bedingungen des so genannten „Corona-Jahrgangs“ und würdigte die besondere Leistung unter diesen Bedingungen Abitur zu machen. Schulleiter Jan Fabian Borys betonte, dass dieser Abiturjahrgang tatsächlich nicht nur für die Schule, sondern in kürzester Zeit vor allem für das gesamte Leben gelernt habe.

Stufenleiter Manuel Vormweg wies aber auch darauf hin, dass lediglich 3,6 Prozent der gesamten Schulzeit von acht Jahren durch die Corona-Pandemie beeinträchtigt waren. In Anspielung auf das Motto der Abiturienten sagte er: „Ihr seid nicht der Corona-Jahrgang, ihr seid die Highsociabi, ihr seid die Abiturientia 2020.“

Die Abiturientin Selinay Yazlak bedankte sich im Namen ihrer Stufe besonders bei der Schulleitung dafür, „dass Sie versucht haben, uns sehr viel zu ermöglichen, damit wir eine schöne Entlassfeier haben, dass Sie sich so viele Gedanken um uns gemacht und dass sie in dieser Zeit stets ein offenes Ohr für uns hatten.“ Nun könne man raus „auf eine neue Reise, auf ein neues Abenteuer und in eine neue Welt mit Erinnerungen, Erlebnissen und Menschen, die wir nicht missen wollen“.

Die Abiturientinnen und Abiturienten

Lennestadt: Daria Allebrodt, Leon Anders, Charlotte Assmann, Tim Balzer, Luca Bettendorf, Lukas Bischoping, Dennis Brack, Elise Brauer, Luisa Bremerich, Asya Cakir, Sarish Cremer, Fabian Daum, Maya Dommes, Thasnee-Maria Dommes, Kilian Epe, Emilie Haase, Jonathan Hardenacke, Pauline Heinemann, Matthias Heinze, Michael Hennecke, Benedikt Höniger, Anna Hoxha, Joshua Ivo, Michel Kasten, Antonia Kleffmann, Johanna Kleine, Patrizia Marczak, Stefan Mertens, Leon Minski, Johanna Mürtz, Evelyn Nolden, Julian Pfeil, Lynn Pokolm, Amelie Prutti, Joana Prutti, Madline Richter, Aida Rugovac, Mohamed Mert Sadi, Hanna Schenk, Alexander Schneider, Jonah Schneider, Niklas Schulte, Miriam Seidenstücker, Kevin Spagnolo, Torben Steinhanses, Niklas Stemmer, Sina Struck, Lukas Thielmann, Wiktoria Tokarz, Helena Vormweg, Ben Voßhagen, Vanessa Wendländer, Leonie Wensing, Pia Wienand, Anna Winkelmeier, Alexander Winterholler, Louis Wittwer, Elena Wülbeck, Selinay Yazlak.

Finnentrop: Sinja Albers, Agatha Arens, Julia Baumgarten, Jana Beule, Elisa Braunsdorf, Mayara Coelho Rezende da Silva, Amelie Cremer, Antonia Korte und Sammy Pauls.

Kirchhundem: Luca Amzehnhoff, Laurin Beckmann, Lisa Berg, Cansu Cetinpolat, Maren Christoph, David Funke, Leon Funke, Luis Katzur, Melina Knipp, Nils Kramer, Martha Lubeley, Florian Maag, Carla Mönnig, Carolin Nöcker, Saranda Qyqalla, Sarah Schloos, Luca Schmidt, Maja Suens, Helena Wiesner, Maja Winterhoff.

Eslohe: Lea Allebrodt, Manuel Habbel, Jonas Koch, Lennard Schade, Maximilian Willmes.

Schmallenberg: Leonie Brado, Hanna Carlotta Ernsting, Conrad Fröhlich, Lisa-Marie Grobbel, Carina Hebestreit, Valentina Heimes, Leonie Henkel, David Löhl, Felix Miebach, Daria Modica, Hannah Putzu, Henric Schulte, Paula Schulte-Sprenger, Jan Tschernisch.

Sundern: Anna Nöcker.