Gymnasium Maria Königin: 2,5 Tonnen Alu für den guten Zweck

Altenhundem/Gelsenkirchen. Die Schüler des Gymnasiums Maria Königin in Lennestadt haben 2,5 Tonnen Aluminium gesammelt. Die Erträge kommen einem guten Zweck zu Gute.

Eine gewaltige Menge Aluminium wurde in diesen Tagen mal wieder am Gymnasium Maria Königin abgeholt. Die Spedition Mönig transportierte im Auftrag der Firma Trimet über 2,5 Tonnen gesammeltes und gesäubertes Aluminium ins Ruhrgebiet zum Recycling ab. Unter tatkräftiger Mithilfe der Schülervertretung und anderer engagierter Schüler wurden die gepressten Alublöcke in einen riesengroßen Container verladen.

Über das Alu-Projekt wird eine Video-Dokumentation erstellt. Foto: Ansgar Kaufmann / Gymnasium MK

Das Alu war im Rahmen des Servir-Projektes innerhalb von zwei Jahren gesammelt, gesäubert und bearbeitet worden.

Nils Kückelhaus von der Firma Trimet und Arne Regelbrecht vom Gesamtverband der Aluminiumindustrie waren voll des Lobes für das Projekt und die gute Qualität des Aluminiums. Der Gesamtverband hatte den Kontakt zur Firma Trimet hergestellt und wird auch eine Dokumentation über Aluminiumrecycling produzieren, in der das Servir-Projekt am Gymnasium Maria Königin eine wichtige Rolle spielt.

Einnahmen zu Gunsten einer Grundschule in Kenia

Aluminium lässt sich zu einhundert Prozent wiederverwerten und ist gleichzeitig problematisch in der Produktion, da das Aluminiumerz Bauxit unter schwierigen Bedingungen unter anderem in Dritte-Welt-Ländern abgebaut wird. Die Herstellung von Aluminium erfordert zu dem sehr große Mengen an Energie. Für das Recycling benötigt man gerade mal 5 Prozent dieser Energie. Daher hat die Aluminiumindustrie ein großes Interesse an Recyclingprojekten.

Für die 2,5 Tonnen Aluminium erhält das Projekt Servir eine Vergütung von fast 4000 Euro. Hinzu kommt ein Zuschuss der Stadt Lennestadt von über 500 Euro. Das Geld fließt in die Grundschule in Pundamilia in Kenia, die seit einigen Jahren vom Projekt Servir unterstützt wird.

„Wir freuen uns über die erfolgreiche Alusammlung und werden diese selbstverständlich weiterführen,“ erklärt Anne-Katrin Lingemann vom Projekt Servir. „Um uns und den Schülern die Arbeit etwas zu erleichtern, bitten wir aber weiter darum, dass nur sauberes Aluminium abgegeben wird. Neben den Teelichtern, aus denen der Wachs und die Dochte entfernt werden sollten, nehmen wir auch Deo-, Haarspray- und Getränkedosen an. Wir sammeln auch größere Aluminium-Teile, wie z.B. Autokennzeichen oder Töpfe aus Aluminium.“

Nur sauberes Alu ist erwünscht

Nicht angenommen werden hingegen Chipstüten, Tablettenblister und Kaffeetüten, da diese nicht aus reinem Aluminium bestehen.

An jedem ersten Samstag im Monat, also beim nächsten Mal am Samstag, 4. April, wird von 10 bis 12 Uhr Aluminium an der Alu-Scheune hinter dem Gymnasium Maria Königin, unterhalb der Sporthalle angenommen. Die Schule bittet alle Mitbürger, das Projekt weiterhin zu unterstützen.