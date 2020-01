Gymnasium der Stadt Lennestadt

Gymnasium der Stadt Lennestadt

Adresse: Am Biertappen 45, 57368 Lennestadt-Altenhundem

Telefon: 02723/608900

Homepage: www.gymnasium-lennestadt.de

Anzahl der Schüler: etwa 620

Anzahl der Lehrer: 61

Schulleiterin: Birgitta Peters

Das Gymnasium der Stadt Lennestadt (GymSL) zeichnet sich durch sein gelebtes Schulmotto „Miteinander – füreinander“ aus, das im Schulalltag in vielfältiger Form zum Ausdruck kommt. beispielsweise im Nachhilfeprojekt „Schüler helfen Schülern“ oder den Mentoren- und Sporthelferprojekten.

Als einziges Gymnasium im gesamten Kreis Olpe ist die Schule Teil des deutschlandweiten MINT-Excellenz-Netzwerkes und kann Abiturienten, die besondere Leistungen im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich erlangt haben, ein so genanntes MINT-EC-Zertifikat ausstellen.

Das Gymnasium ist modern und digital ausgestattet, so dass im Unterricht flächendeckend mit Tablets gearbeitet wird.

Bemerkenswert in Bezug auf die unterrichtliche Vielfalt sind aus dem Bereich der Sprachen das Angebot Chinesisch als Fremdsprache zu erlernen und die neu eingerichteten bilingualen Profiklassen, in denen innerhalb der Schulfächer bilinguale Module in der Fremdsprache Englisch unterrichtet werden.

Anmeldetermine: Montag, 17. Februar, bis Freitag, 28. Februar von 8 bis 16 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung.