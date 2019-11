Grüne sehen Förderskandal: Attacke gegen Platin Scala

Fred-Josef Hansen, Kreissprecher der Grünen, fährt schwere Geschütze auf: „Die Platin Scala ist kein seriöser Antragsteller für Fördermittel des Kreises Olpe, der Landrat wurde zum wiederholten Male hinters Licht geführt“, wettert er im Gespräch mit unserer Zeitung. Und legt gleich nach: „Das ist von Josef Hesse vollkommen daneben, und Landrat Beckehoff wird auch noch zum Steigbügelhalter für eine solche Aktion.“

Attackiert Platin Scala-Intendant Josef Hesse.. Foto: Foto: privat

Was den Kreis-Grünen so auf die Palme bringt, bezeichnet der so kritisierte Intendant der Platin Scala, Josef Hesse, als gut gemeinte Werbeaktion: „Ich rechne gar nicht damit, dass über 400 Leute zu unserem Konzert kommen, dachte aber, der Hinweis auf den Tierschutz könnte dann doch den einen oder anderen zum Konzertbesuch bewegen.“

Eintrittskarte zu 25 Euro

Die Vorgeschichte: Hesse hatte öffentlich - auch in der Westfalenpost - für das Solistenkonzert der Platin Scala geworben, das am Freitag, 13. Dezember ab 19.30 Uhr in der Olper St. Martinuskirche stattfindet. Gleich mehrere Topstars, so Hesse, würden für ein Konzert der Extraklasse sorgen. Die Eintrittskarten verkauft die Scala zu je 25 Euro.

Gleichzeitig hatte Hesse aber mitgeteilt, das Konzert werde vom Kreis Olpe gefördert, und - und das ist der eigentliche Stein des Anstoßes - von jeder Eintrittskarte jenseits von 400 verkauften, wolle er die Hälfte des Erlöses an den Tierschutzverein Olpe spenden. Der Kreis Olpe fördert das Konzert mit 5000 Euro als Ausfallbürgschaft. Zu Recht, wie Hesse versichert: „Wenn 400 Leute kommen, werden wir am Ende mit den 5000 Euro des Kreises bei ungefähr plusminus Null landen.“ Dass seine Idee, jenseits der 400-er-Eintrittskarten etwas an den Tierschutzverein zu spenden, eine derartige politische Reaktion auslöse, kommentierte Hesse gekränkt: „Ich verstehe das nicht. Wir versuchen, etwas für die Kultur zu tun, und jeder greift uns an.“

Erneute Kontroverse

Rückblende: Bereits Ende 2016 hatte Hesse für die Gründung einer Philharmonie für den Kreis Olpe einen jährlichen Zuschuss von 20.000 Euro beantragt, den ihm die Kreisverwaltung auch geben wollte, der aber im Zuge einer öffentlich ausgetragenen Kontroverse wieder zurückgepfiffen wurde.

Den Grünen Hansen bringt die geplante Tierschutzspende jedenfalls auf die Palme: „Die Kulturförderung ist als Ausfallbürgschaft gedacht, wenn Vereine bei Veranstaltungen rote Zahlen schreiben. Aber nicht dafür, dass ein Veranstalter etwas an wen auch immer spendet.“

In einem offiziellen Schreiben an Beckehoff fragen die Grünen deshalb unter anderem: „Waren dem Landrat die Absichten der Platin Scala bekannt...? Und könne die Förderzusage überhaupt noch aufrecht erhalten oder müsse sie zurückgenommen werden?

Was sagt der Landrat?

Landrat Frank Beckehoff schreibt darauf zurück, ihm sei die geplante Spende für den Tierschutzverein nicht bekannt gewesen, und er habe Hesse zwischenzeitlich auch unmissverständlich mitgeteilt, dass Spendenabsichten im Förderantrag mitgeteilt werden müssten.

Zudem habe er Hesse aufgefordert, den vollen Erlös aus dem Eintrittskartenerlös des Konzertes am 13. Dezember aufzuführen und einzurechnen. Hesse habe mit dem Hinweis auf die Tierschutzspende offenbar um zusätzliche Zuschauer werben wollen. Dass er den Förderbetrag des Kreises missbraucht hätte, wolle er Hesse gar nicht unterstellen.

Beckehoff bezeichnete den Vorstoß der Grünen deshalb auch als „Sturm im Wasserglas“.

Um welche Summe es möglicherweise bei dem Politstreit geht, zeigt ein Rechenbeispiel: Sollte das Platin Scala-Konzert von 450 Konzertfans besucht werden, beträgt der Mehrerlös (50 x 25 Euro) 1250 Euro, 625 Euro flössen dann an den Tierschutz.

Für die Abrechnung mit dem Kreis, so Beckehoff, müsse Hesse aber die gesamte Einnahme aufführen. Und nur die Summe, die durch diese Einnahme nicht gedeckt werde, trage der Kreis - bis 5.000 Euro.

Es geht ums Prinzip

Um die eventuellen Summen geht es Hansen aber nicht vorrangig, sondern um das prinzipielle Procedere. Es sei nicht hinnehmbar, so der Grüne, dass Fördermittel des Kreises für eigene caritative Zwecke missbraucht würden, seien sie noch so ehrenwert.