Haushalt 2020: Großinvestitionen Rathaus und Museum im Blick

Mit einer breiten Mehrheit verabschiedete der Olper Stadtrat in der letzten Sitzung des Jahres den Haushaltsplan 2020. Mit den Stimmen der CDU-, der SPD- und der FDP-Fraktion passierte das Zahlenwerk die politische Barriere. UCW und Bündnis 90/Die Grünen lehnten den Haushalt ab, der dadurch mit 29 Ja-Stimmen, bei 11 Nein-Stimmen und einer Enthaltung angenommen wurde.

CDU-Fraktion Olpe: Carsten Sieg. Foto: Foto: privat

Carsten Sieg, Fraktionssprecher der zahlenmäßig stärksten Ratsfraktion, wies insbesondere auf eine gesunde Finanzsituation hin, die sich durch die Überschüsse der vergangenen Jahre ergeben habe: „Die Überschüsse der vergangenen Jahre haben zu einer nachhaltigen Stabilisierung und Sicherung der finanziellen Situation unserer Stadt geführt. In der Ausgleichsrücklage befinden sich rund 7,6 Millionen Euro, für das Jahr 2019 erwarten wir einen Überschuss von 1,7 Millionen Euro.“ Für schlechte Zeiten sei somit der Sparstrumpf der Stadt, die Ausgleichsrücklage, mit rund 9,3 Millionen Euro gefüllt. Das schaffe Sicherheit für unvorhergesehene Kosten wie aktuell beim Abriss des Realschulgebäudes.

Verschuldung gesenkt

Auch die Verschuldung habe sich positiv entwickelt: 2007 habe sie noch bei rund 23 Millionen Euro gelegen, aktuell nur noch bei rund neun Millionen Euro. Das sei auch gut so, denn es warteten kostenträchtige Aufgaben auf die Stadt: unter anderem der Neubau des Rathauses und das Museum.

Kreis Olpe Der Haushalt 2020 im Zahlen-Überblick Der Haushalt 2020 der Stadt Olpe hat ein Volumen von fast 63 Millionen Euro. Als Jahresfehlbetrag hat Kämmerer Thorsten Kaufmann rund 550.000 Euro kalkuliert. Die geplante Neuverschuldung ist mit vier Millionen Euro ins Zahlenwerk geschrieben worden, was davon am Jahresende übrig bleibt, ist offen. 2019 hat die Stadt Olpe Null Euro neue Schulden gemacht. Die kalkulierte Gewerbesteuereinnahme ist auf das Niveau des Vorjahres 2019 angesetzt worden: 1 6,84 Mio. Euro . 2018 hatte die Stadt noch rund 18,3 Millionen Euro eingenommen, der Ansatz von 16,8 Millionen für 2019 erscheint nach den bisherigen Daten realistisch. Die größten Investitionen im Haushaltsplan sind unter anderem der Abriss der Realschule (siehe oben) mit zunächst rund 800.000 Euro für 2020 und weiteren zwei Millionen für 2021. Vorsorglich sind 1,5 Millionen Euro für den Bau von Asylbewerberunterkünften aufgelistet. Allein der notwendige Architekten-Wettbewerb für den Bau eines neuen Rathauses bzw. Bürgerhauses und eines Stadtmuseums sind mit rund 340.000 Euro veranschlagt.

Sieg hob hervor, dass die Stadt vor „spannenden Veränderungsprozessen“ stehe. „Zwischen Innenstadt und Oberbecken rund um den Bahnhof entsteht ein neuer Bereich. (...) Wir müssen aber darauf achten, dass unsere Stadt ihr Gesicht, ihre Identität behält.“ Deshalb sei es auch richtig gewesen, die Erweiterung der Denkmalbereichssatzung anzugehen.

UCW wegen Ablehnung der Ordnungsstreife sauer

UCW-Fraktionschef Peterpaul Lubig begründete das Nein seiner Fraktion zum Haushalt 2020 mit der Ablehnung des UCW-Antrags zur sogenannten „Ordnungsstreife“: „Die Idee ist, dass Mitarbeiter des Ordnungsamtes im Rahmen einer Streifentätigkeit bestimmte Orte und Plätze aufsuchen, um für die Bewahrung und Herstellung von Ruhe und Ordnung sowie für Sauberkeit im Stadtbild zu sorgen.“ Unter anderem in der Tiefgarage des Rathauses und im Realschulgebäude sei es mehrfach zu erheblichem Vandalismus gekommen, was die UCW in ihrem Antrag bestärke. Leider sei der Antrag gescheitert, rund 122.000 Euro jährliche Kosten seien CDU und SPD zu viel.

SPD gegen Großmuseum

Volker Reichel (SPD) lobte, die finanzielle Situation der Stadt sei gut, und daraus resultiere der Mut zu Investitionen und für städtebauliche Mammutprojekte“. Die SPD wolle prüfen lassen, inwieweit auf Parkflächen Wohnungsbauten errichtet werden könnten. Zu kritisieren sei, dass die Stadt insgesamt zu wenig für die Wohnraumförderung tue. Die Unterstützung der Wohnungsbaugenossenschaft sei ein richtiger Schritt, aber das reiche nicht.

Die Entscheidung für ein Stadtmuseum sei vorschnell gewesen, eine solche Investition werde zur Dauerbelastung. Reichel: „Angesichts der nach vorne gerichteten Entwicklungsvorhaben in unserer Stadt ist die Entscheidung für das Museum in der gedachten Größe und mit eigener Verwaltung aus unserer Sicht eine unverantwortliche und vorschnelle Entscheidung gewesen.“

Bürgerhaus mit Vorbildfunktion

Für die FDP-Fraktion begründete Andreas Stenzel die Zustimmung zum Haushalt: Die finanzielle Decke werde zwar dünner, die Verschuldung durch große Investitionen ansteigen, aber mit dem neuen Bürgerhaus werde Olpe „Vorbild für vergleichbare Kommunen“. Und weiter: „Damit haben wir die Chance, weit über unsere Region zu wirken und Olpe zu einem Symbol für moderne Verwaltung ...zu etablieren.“ Dabei wolle die FDP konstruktiv mitwirken.

Grüne vermissen Klimaschutzkonzept

Die Grünen lehnten den Haushaltsplan ab, da dem Klimawandel zu wenig Rechnung getragen werde. Fraktionschef Hans Nenne kritisierte, es werde kein Geld für Personal oder die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes ausgegeben, erneuerbare Energie und Klimaneutralität spielten keine tragende Rolle, Olpe investiere in Parkplätze. Ohne ein zukunftsweisendes Klima- und Verkehrskonzept könnten die Grünen dem Plan nicht zustimmen.