Großeinsatz: Auto fängt in einer Garage in Hillmicke Feuer

Hillmicke. Mehr als 40 Einsatzkräfte wurden zu einem Brand in Hillmicke gerufen. Dort stand ein Pkw in einer am Haus befindlichen Garage in Flammen.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften hat in Hillmicke Schlimmeres verhindert. Ein VW Golf hatte in einer Garage Feuer gefangen und für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. Nachbarn waren durch den Qualm aufmerksam geworden und hatten den Besitzer des Pkw verständigt, der sich zu der Zeit im angrenzendem Wohnhaus befand. Der anschließende Versuch, das Auto aus der Garage zu schieben, scheiterte jedoch aufgrund der starken Rauchentwicklung.

Der in einer Garage geparkter VW Golf brannte im Motorraum vollständig aus. Foto: Verena Hallermann

Keine Verletzten

Die Feuerwehren aus Hillmicke, Gerlingen und Wenden waren schnell vor Ort und löschten das Feuer im Motorraum des Autos. Das Wohngebäude wurde anschließend gelüftet. Die Ursache für den Brand ist bislang unklar. Der Rettungsdienst des Kreises Olpe untersuchte Bewohner und Nachbar. Eine medizinische Behandlung war nicht notwendig. „Ich saß gerade am PC, als es klingelte“, erzählt der Besitzer des Autos. „Wir passen hier aufeinander auf.“