Graffiti-Schmierereien am Fuße des Ehrenmales im Olper Weierhohl und ein Banner an der Stadtmauer verärgerten am Sonntag Olper Bürger. Unterzeichnet waren die Schmierereien mit dem Schriftzug der rechtsradikalen Splitterpartei Der Dritte Weg, die seit Jahren vom Verfassungsschutz NRW beobachtet wird. Die Stadt Olpe stellte Strafantrag wegen Sachbeschädigung und ließ die Schmiererei von Beschäftigten des Bauhofes, Andreas Gummersbach und Dietmar Heuel, entfernen.