Gottesdienste mit Pfarrer Ludger Wollweber

Heiligabend findet die Familienmesse mit Krippenspiel um 14.30 Uhr in Maumke statt. Um 17 Uhr folgt der Gottesdienst in Meggen, um 23 Uhr die Christmette in Halberbracht.

Erster Weihnachtsfeiertag: 9.30 Uhr Gottesdienst in Maumke, und um 11 Uhr Gottesdienst in Meggen. Am 26. Dezember geht es um 9.30 Uhr in Halberbracht und um 11 Uhr Meggen weiter.