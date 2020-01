Rhode. In der Goldschmiede in Rhode „VerzauberSchmuck“ entstehen hochwertige Kostbarkeiten. Ursula von Sobbe-Bitzer zeigt ihre Arbeiten.

Goldschmiede in Rhode: Hochwertige Kostbarkeiten

In der Antike dachten die Menschen, Bergkristalle seien gefrorenes Eis. Es sind reine und klare Edelsteine, die gern Halsketten oder Armbänder zieren. So auch das Collier von Ursula von Sobbe-Bitzer. Die Gold- und Silberschmiedin aus Rhode hat es im Rahmen ihrer Meisterprüfung kreiert. Ein besonders wertvolles Exemplar – wie einige Schmuckstücke, die in ihrer kleinen Werkstatt „VerzauberSchmuck“ entstehen. Unsere Zeitung durfte sich in der Goldschmiede mal umschauen – und hat auch den ein oder anderen Wert erfahren.

Eine finale Reise

Ursula von Sobbe-Bitzer ist 43 Jahre alt und kommt gebürtig aus Salzkotten. Nach ihrer Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel, Fachrichtung Schmuck, hat sie die Goldschmiedeschule in Pforzheim besucht. Ihre Anschlusslehre hat sie in einer Goldschmiede in Höxter absolviert.

Ursula von Sobbe-Bitzer. Foto: Verena Hallermann

1999 kam Ursula von Sobbe-Bitzer nach Olpe, hat einige Jahre als angestellte Goldschmiedin bei der Firma Schöne gearbeitet. „Erst war ich skeptisch, als ich wusste, dass die Reise ins Sauerland führt“, erzählt sie. „Nach einem Jahr wollte ich aber schon nicht mehr weg.“ Ihre kleine Werkstatt „VerzauberSchmuck“ gibt es seit 2010. Die Gold- und Silberschmiedemeisterin nimmt Aufträge an, repariert und arbeitet Schmuckstücke um, gibt Goldschmiede- sowie Trauringekurse und stellt ihre Arbeiten hin und wieder auch aus. „Ich bin da hinein gewachsen“, erzählt Ursula von Sobbe-Bitzer. „Meine Eltern hatten schon ein Schmuckgeschäft. Mir gefällt es, dass es ein Beruf ist, in dem ich kreativ sein und meine Ideen verarbeiten kann.“

Das Collier im Rahmen ihrer Meisterprüfung ist eine ihrer aufwendigsten – und wertvollsten – Arbeiten. Es besteht aus 750er-Gold mit auswechselbaren Anhängern. Bei den aktuellen Goldpreisen liegt der Wert bei 30.000 Euro. Aktuell arbeitet sie an einem Ring in Weißgold mit einer Tahiti-Perle. Alleine diese besondere Perle kostet 300 Euro. „Für eine Kundin habe ich auch mal ihren 2,5- Karat-Brillanten zu einem Ring verarbeitet“, sagt Ursula von Sobbe-Bitzer. „Der dürfte einen Wert im fünfstelligen Bereich gehabt haben. Nach oben hin sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Aber ich stelle nicht nur Hochpreisiges her. Für jeden Geldbeutel ist etwas dabei.“

Darüber hinaus bekommt die Gold- und Silberschmiedemeisterin auch viele Aufträge von Schützenvereinen (nicht nur aus dem Kreis Olpe). Sie stellt Schützenorden her mit Motiven aus dem jeweiligen Ort. Oder Schützenketten, die mehrere Tausend Euro wert sind.

Mit 500 Zirkonia-Steinen

Eine ihrer besonderen Kreationen ging an einen Schützenverein in Ostwestfalen – eine Krone für die Schützenkönigin im Wert von 2000 Euro. Eine Krone aus Silber, die Ursula von Sobbe-Bitzer mit 500 Zirkonia-Steinen besetzt hat.

In ihrer Goldschmiede stehen verschiedene Löt- und Schweißgeräte. Sie arbeitet mit Hämmern, Feilen, Zangen,

Ursula von Sobbe-Bitzer hat diese Schützenkrone mit 500 Edelsteinen besetzt. Foto: Verena Hallermann

Sägen, Bohrer, Fräser. Vor allem eine ruhige Hand, ein gutes Auge und viel Geduld sind hier gefragt. „Viele in meinen Kursen sagen, dass sie die Zeit richtig genießen, weil sie mal runterfahren können“, erzählt Ursula von Sobbe-Bitzer. Mit ihrer mobilen Goldschmiede-Werkstatt fährt sie zudem in die Kommunen, stellt zum Beispiel mit Kommunionkindern ihre Kreuze für die Kommunion her.

Ursula von Sobbe-Bitzer hat auch ein paar ausgefallene Schmuckstücke, die sie anbietet. Darunter Ringe in Form von Autoreifen. Und einmal hat sie sogar mal Nutria-Zähne zu einem Anhänger verarbeitet. „Das war schon außergewöhnlich“, sagt sie.