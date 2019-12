Welschen Ennest. Bei der offiziellen Ehrung fehlte Reinhard Hesse wegen ehrenamtlicher Verpflichtungen, aber jetzt hat er den Goldenen Meisterbrief zuhause.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Goldener Meisterbrief für Bäckermeister Reinhard Hesse

Die Handwerkskammer Südwestfalen hatte zu einer Jubiläumsfeier in die Festhalle nach Hüsten eingeladen. Traditionell zum Jahresabschluss werden Meister und Meisterinnen geehrt, die vor 50, 60 oder 70 Jahren den sogenannten großen Befähigungsnachweis erbrachten, sprich, die Meisterprüfung erfolgreich ablegten. Die Meisterprüfung hat im Leben eines Handwerkers einen ganz besonderen Stellenwert, der mit dem Meisterbrief dokumentiert wird.

Nikolausfeier hat Vorrang

In diesem Jahr war auch Bäckermeister Reinhard Hesse zur Überreichung des goldenen Meisterbriefes eingeladen. An der Jubiläumsfeier konnte er leider nicht teilnehmen, da zeitgleich der Nikolaus zu einer großen Nikolausfeier in Welschen Ennest erwartet wurde. „Als Dorf AG-Vorsitzender hatte die Organisation der Nikolausfeier für mich Vorrang“, so Reinhard Hesse. Dem Obermeister der heimischen Bäckerinnung, Bäckermeister Georg Sangermann, war es eine Freude, die Ehrung nachzuholen und die ansprechend gestaltete Urkunde zu überreichen. Er sprach den Dank für einige Jahrzehnte ehrenamtliche Tätigkeit für das Bäckerhandwerk aus. „Du hast Beruf und Ehrenamt erfolgreich miteinander verbunden, dafür ganz herzlichen Dank.“

Rückblick aus 50 Meisterjahren

Reinhard Hesse ließ in einem Rückblick so einige Stationen aus 50 Jahren Meisterleben lebendig werden: „Gerne erinnere ich mich: Bäckerfachschule, die Lehrer Schmidt, Schulze und Walter, dann nach einigen Monaten lernen die Meisterprüfung. Die praktische Meisterprüfung musste ich bei dem damaligen Bäcker Obermeister Gerd Hoberg in Lüdenscheid ablegen. Ich kann mich noch an viele Details erinnern. Mit Gerd Hoberg verbindet mich bis zum heutigen Tag eine innige Freundschaft, begegneten wir uns doch danach viele Jahre im Ehrenamt für das Bäckerhandwerk.“

Dem Handwerk stets verbunden

Heute, 50 Jahre später, besteht weiterhin reges Interesse an den rasanten Veränderungen im Bäckerhandwerk. Jetzt aber aus der Distanz eines Unruheständlers. Das Unternehmen „Bäckerei Hesse“ wird seit einigen Jahren von der Nachfolgegeneration verantwortlich geleitet. Dennoch: Langweile kennt der Jubilar nicht. Er ist Kreistagsmitglied, Vorsitzender der Dorf AG „Impulse für Welschen Ennest“ und noch einige weitere Ehrenämter füllen den Terminkalender reichlich.