Glasfaser-Ausbau: Mehr Tempo für Wenden

Wenden. Ausbau des Netzes in Wenden, Möllmicke, Gerlingen, Hillmicke und Wendenerhütte. Schnelles Internet für 1.800 Haushalte ab erstem Quartal 2021.

Die Telekom baut ihr Netz in Wenden in der Ortsmitte und den Ortsteilen Möllmicke, Gerlingen, Hillmicke und Wendenerhütte aus. Rund 1.800 Haushalte bekommen ab dem ersten Quartal 2021 schnelles Internet. Das neue Netz wird so leistungsstark sein, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich sind. Auch das Streamen von Musik und Videos oder das Speichern in der Cloud wird bequemer. Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt auf bis zu 250 Megabit pro Sekunde (MBit/s) und beim Hochladen auf bis zu 40 MBit/s. Dafür wird das Unternehmen Glasfaser verlegen und 14 Verteiler aufstellen oder mit moderner Technik ausstatten.

Bald rollen die Bagger

„Das Internet ist für Familien und Unternehmen heute unverzichtbar“, sagt Bernd Clemens, Bürgermeister von Wenden. „Nur die Kommune, die eine gute Infrastruktur besitzt, kann sich erfolgreich um die Ansiedlung von Familien und Unternehmen bemühen.“

„Wir treiben die Digitalisierung in Stadt und Land voran. Jetzt ist auch Wenden dabei“, sagt Ralf Engstfeld, Regionalmanager der Deutschen Telekom. „Unsere Planung steht. Firmen werden beauftragt, Genehmigungen für die Baustellen eingeholt. Bald rollen die Bagger.“