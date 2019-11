Gewinnspiel: The 12 Tenors auf Deutschland-Tour in Olpe

Olpe. Am Donnerstag, 12. Dezember gastieren die 12 Tenors auf Jubiläumstour in der Olper Stadthalle. Wir verlosen 3 x 2 Karten für das Top-Event.

Wer hätte das gedacht, als vor 12 Jahren erstmals eine Formation unter dem Namen „The 12 Tenors“ auf Tournee ging, um dem Publikum ein musikalisches Cross Over Programm zu präsentieren? Dass es eine Erfolgsgeschichte ohne gleichen werden sollte?

Zudem auf einem Qualitätsniveau, das über jeden Zweifel erhaben ist. Davon können sich die Besucher am Donnerstag, 12. Dezember, um 20 Uhr in der Olper Stadthalle selber überzeugen. Gemeinsam mit JoKo Promotion verlosen wir 3 x 2 Eintrittskarten.

Rekrutiert wurden die 12 Tenöre aus zehn verschiedenen Länder. Jeweils Top-Absolventen der renommiertesten Musikakademien ihrer Länder oder erfahrene Solokünstler. Und alle mussten durch ein hartes Casting, denn die Top-Stimmen sollten auch Top-Performer und Entertainer sein.

Auf Anhieb stieß die Idee auf große Resonanz beim Publikum. Uns so wurden von Jahr zu Jahr die Tourblöcke immer größer. Und auch die Anzahl der Länder, in denen getourt wurde. Stand zunächst nur Westeuropa auf dem Tourplan, kann man die 12 Tenors mittlerweile auch in Asien sowie Nord- und Südamerika erleben.

12 Tenors gastieren besonders gerne in Deutschland

Besonders gerne gastieren sie in Deutschland, weil hier das Publikum sie schon ganz früh zu ihren Lieblingen erkoren hat. Sie singen, sie tanzen, sie begeistern.

Mit ihrer neuen „12 Jahre Jubiläumstour“ gastieren die Ausnahmesänger in der Stadthalle und wollen das Publikum mit ihrer Stimmgewalt begeistern. Klassische Arien, Pop-Hymnen, Rock-Klassiker – das ist das Erfolgsrezept der 12 Tenors.

Mit ihren kraftvollen Stimmen und ihrer mitreißenden Energie ist kein Genre vor ihnen sicher. Mit ihrem unverwechselbaren klassischen und doch modernen Sound verbinden sie den Geschmack von Generationen. Wie immer bei den Shows der 12 Tenöre, darf sich das Publikum auf Musik, eine spektakuläre Lichtshow, eindrucksvolle Choreographien, charmante Moderationen und auf ein zweistündiges Programm mit zwölf Ausnahmesängern freuen.

Karten gibt es in Olpe im Reisebüro Rumpff, Westfälische Straße 13, 02761/3088, oder im Reisebüro Hilbich, Frankfurter Straße 12, 02761/ 83390.