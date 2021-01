Gewinnspiel: Hauptpreis bleibt in Altenhundem

Altenhundem 78 Bürger dürfen sich über einen Warengutschein des Aktionsrings Altenhundem freuen. Rund 11.000 Kunden machten trotz Corona mit.

Seit fast 30 Jahren gibt es schon das Weihnachtsgewinnspiel des Aktionsrings Altenhundem und es hat an Attraktivität seitdem kaum eingebüßt. So konnten Ina Eberts, Stefan Göckeler und Thomas Stipp vom Vorstand des Aktionsrings am Freitagabend wieder die Hauptgewinner ehren.

Der erste Preis, ein Reisegutschein über 1500 Euro, bleibt in Altenhundem, er geht an Steffen Kurzeja. Nun ist Reisen derzeit nicht möglich, aber der Gutschein ist drei Jahre gültig. Deshalb habe er sich auch noch keine Gedanken gemacht, wo es hingehen soll, so der Gewinner. Platz 2 und 3 gehen ins Nachbardorf Kirchhundem. Melanie Dalke und Frank Lazzaro freuen sich über Einkaufsgutscheine in Höhe von 200 bzw. 100 Euro. Weitere 75 Teilnehmer gewannen je einen Warengutschein in Höhe von 20 Euro.

Insgesamt schüttete der Aktionsring knapp 4000 Euro an Gewinnen aus. Die Geschäfte gaben in der Adventszeit 17.500 Teilnahmekarten aus, von denen 11.000 ausgefüllt zurückgegeben wurden und an der Gewinnauslosung teilnahmen. Das sei etwas weniger als in früheren Jahren, aber angesichts der Coronasituation immer noch ein guter Wert, so Thomas Stipp.