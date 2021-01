Geschenk-Ballons: Johanna Becker aus Olpe ist die Ballon-Fee

Die Ballons haben in der Regel einen Durchmesser von 45 Zentimeter. Dort drin können beispielsweise Stofftiere (wie der Elefant vorne im Bild) in Szene gesetzt werden.

Olpe. Johanna Becker (27) aus Olpe ist die Inhaberin von „Josy´s Ballonwelt". Sie verpackt nicht nur Kuscheltiere oder Baby-Kleidung in Latex-Ballons.

Kuscheltiere sind immer ein schönes Geschenk für Kinder. Doch diese zu verpacken ist gar nicht so einfach. Zumindest, wenn es schön aussehen soll. Und wirklich kreativ ist die transparente Geschenkfolie auch nicht. Wie wäre es stattdessen mit einem Ballon als Verpackung? Das hat sich zumindest Johanna Becker gedacht - und kurzerhand ein Gewerbe angemeldet. Die junge Frau aus Olpe ist die Inhaberin von „Josy´s Ballonwelt" und macht aus Geschenken luftige Hingucker. Was da wohl alles reinpasst?

+++ Keine Nachricht aus dem Kreis Olpe verpassen: Hier für den täglichen Newsletter anmelden! +++

Eigentlich ist Johanna Becker Hauswirtschafterin. Aber seit einiger Zeit befindet sich die 27-Jährige in Elternzeit. Zuerst kam Max (2) auf die Welt, später Leon (1,5). Doch nur die Kinderbetreuung? Johanna Becker suchte nach einer neuen Aufgabe. Selbstständig arbeiten wäre schön. Und von zuhause aus, eben wegen der Kinder. Schließlich arbeitet Papa und Ehemann Jens im Schichtbetrieb, da muss sie flexibel sein. Die Idee mit den Geschenk-Ballons hatte sie im Januar des vergangenen Jahres. „Ich habe nach einem besonderen Geschenk für eine Freundin gesucht", erzählt Johanna Becker. „Und so bin ich online auf die Stuffer Ballons gestoßen."

Die „Stuffer Ballons" haben ihren Ursprung im englischsprachigen Raum - und waren der jungen Mutter alle ein bisschen zu kitschig. Aber das muss man doch auch selber machen können, hat sie sich gedacht und sich kurzerhand an die Recherche begeben. Doch so ganz so einfach war es nicht. Zwar war es kein Problem, die Geschenkartikel in den Ballon zu bekommen, sie zu drapieren jedoch schon. „Ich habe mir erst selbst eine Maschine gebaut", erzählt sie. „Aber das hat nicht wirklich funktioniert. Später habe ich mir dann eine professionelle Verpackungsballonmaschine gekauft."

Tragkraft bis zu 100 Kilogramm

Und diese nur für den privaten Gebrauch zu nutzen, würde sich natürlich nicht rentieren. Am 1. Oktober 2020 hat Johanna Becker ihr Gewerbe angemeldet. Seitdem gibt es bei "Josy´s Ballonwelt" die luftigen Hingucker individuell auf Bestellung zu kaufen. Der Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Denn die Latex-Ballons - mit einer Tragkraft von bis 100 Kilogramm halten richtig viel aus. „Wir haben unsere Kinder damit Fußball spielen lassen", erzählt Johanna Becker. „Also so schnell gehen die nicht kaputt."

Johanna Becker ist die Ballon-Fee aus Olpe. In "Josy´s Ballonwelt" gibt es diverse Geschenk-Ballons zu kaufen. Ihre Söhne Max (links) und Leon sind jedenfalls begeistert von Mamas Arbeit. Foto: Verena Hallermann

Der größte Geschenkartikel, den die junge Mutter in einem der Ballons verpackt hat, war ein 60 Zentimeter großer Stofftier-Elefant. Aber auch Baby-Kleidung, auf einer Art Wäscheständer drapiert, hat es bereits in die Ballons geschafft. „Vor ein paar Wochen hatte ich meine bisher größte Herausforderung", erzählt Johanna Becker. „Ein Bekannter wollte einen Fitness-Ballon für seine Jogger-Freundin haben. Und da sollte alles mögliche rein, vom Müsli bis hin zu Sportsachen. Am Ende war der richtig schwer."

Luftige Hingucker auf Zeit

Die Beschenkten können den Ballon entweder sofort zerplatzen lassen oder ihn eben dekorativ ins Wohnzimmer stellen. Mit dazu gehört nämlich auch ein Ballon- oder Styroporfuß, sodass die luftigen Hingucker sicher stehen können. „Nach einiger Zeit geht da nach und nach die Luft raus", sagt Johanna Becker. „Aber das hält Wochen bis Monate." Die Geschenk-Ballons werden mit einem Spray versiegelt, das den Glanz bewahrt. Hilfreich ist es zudem, die Ballons nicht zu kalten oder zu warmen Temperaturen auszusetzen, erklärt die Expertin.

Mittlerweile hat sich Johanna Becker in ihrem Haus in Olpe, wo sie mit ihrer Familie wohnt, ein Arbeitszimmer eingerichtet. Dort hat sie einen Vorrat mit Ballons in unterschiedlichen Farben. Je nach Geschenkartikel, den die Kunden verpackt haben wollen, passt sie die Ballons farblich an. Auch personalisierte Schriftzüge und Sprüche auf dem Latex sind möglich. In Zeiten von Corona ist eine kontaktlose Übergabe möglich. „Für jeden Anlass finde ich den richtigen Geschenk-Ballon", sagt Johanna Becker. „Immer ganz individuell nach dem Kundenwunsch."