Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gegen die Gerichte

Die Kritiker der neuen Satzung weisen daraufhin, dass der überwiegende Teil der Gebäude in einem Denkmalbereich die Voraussetzungen für ein Denkmal erfüllen müsse. Das sei in Teilbereichen nicht erfüllt. Im Bereich Bahnhofstraße, Kurkölner Platz und Martinstraße gebe es nur ein einziges Baudenkmal (Bahnhofstraße 11). Die Rechtsprechung stütze ihre Auffassung, so die Kritiker.