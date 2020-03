Kreis Olpe. Nachdem der Kreistag am Montag nicht tagte, forderte der Grüne Hansen eine Sitzung des Ältestenrates. Landrat Beckehoff stimmte zu.

Auch die Kommunalpolitik hat Ruh’ in diesen Zeiten. Der Kreistag Olpe hätte eigentlich am vergangenen Montag tagen sollen, wurde aber wegen der Corona-Ansteckungsgefahr abgesagt. Auf Vorschlag des Grünen-Kreistagsabgeordneten Fred Josef Hansen aus Kirchhundem wird es jetzt allerdings zu einer Sitzung des Ältestenrates kommen.

Fünf Fraktions-Chefs

Hansen hatte Landrat Frank Beckehoff gebeten, eine solche Sitzung einzuberufen und gleich mehrere Themenvorschläge angehängt. Beckehoff stimmte zu und hat jetzt eine Sitzung für Mittwoch, 1. April, 17 Uhr einberufen. Dem Ältestenrat gehören die Fraktionsvorsitzenden der fünf Fraktionen CDU, SPD, UWG, FDP und Grüne an. Hansen: „Wenn der gesamte Kreistag zusammenkommt, reicht der Platz im großen Sitzungssaal natürlich nicht für den gebotenen Sicherheitsabstand. Deshalb war es richtig, die Sitzung am vergangenen Montag abzusetzen.“ Das gelte für den Ältestenrat aber nicht.

Corona-Themen im Fokus

Die Themen, über die Hansen im Ältestenrat beraten will, beziehen sich - wie sollte es anders sein - auf die Corona-Krise. Eines davon: Kindergartenbeiträge und deren Verzicht. Wie der Landrat bereits am Donnerstag aktuell mitteilen konnte, hatte die Landesregierung zugesagt, die Kitabeiträge für April zur Hälfte zu übernehmen, wenn die Kreise, Städte und Gemeinden darauf verzichteten. Beckehoff: „Das gilt für die Elternbeiträge für Kindertagesstätten, Offene Ganztagsschulen und die Kindertagespflege.“ Die Beiträge für den März seien bereits abgebucht, ob der Kreis von sich aus darauf verzichte, so der Landrat, könne natürlich auch Thema im Ältestenrat sein.

Frauenhaus muss derzeit abweisen

Beraten werden soll im Ältestenrat, so Hansen, auch über eine derzeit kritische Situation im Frauenhausbetrieb. Dort könne momentan niemand weiteres aufgenommen werden, weil Mitarbeiterinnen offenbar Probleme hätten, ihre Kinder betreuen zu lassen. Michael Färber, zuständiger Kreisfachbereichsleiter für Jugend, Gesundheit und Soziales, entgegnete auf Anfrage allerdings, das Frauenhaus gehöre zur systemrelevanten Infrastruktur. Im Klartext: Die Kinderbetreuung in den jeweiligen Kitas müsse für die Kinder der Frauenhaus-Mitarbeiterinnen in jedem Fall gewährleistet sein.

Weiteres Thema, so Hansen: „Kommunen und Dienstleister schicken derzeit ihre Mitarbeiter in alle Häuser, um Heizungen, Strom- und Wasserzähler ablesen zu lassen und kommen täglich auf bis zu 100 Kundenkontakte.“ Wenn möglich, solle der Kreis auf eine Corona-Pause für diese Branche hinwirken. Denn sollte nur ein einziger Zähler-Ableser Corona-infiziert sein, könne er an einem Tag viele Menschen anstecken.

Abgespeckte Sitzungen?

Auch personell abgespeckte Sitzungen der Kreis-Parlamente mit deutlich weniger Mitgliedern sind für den Grünen denkbar: „Man kann und sollte jetzt nicht aufhören, Politik zu machen.“ Es gehe auch darum, Szenarien für die Zeit nach den Osterferien zu entwickeln: „Nach der ersten und richtigen Schließungswelle muss darüber nachgedacht werden, wie das gesamte System Stück für Stück und „passgenau wieder hochzufahren ist.“ Hansen: „Kindergärten, die von Kindern nur aus einem einzigen Ort besucht werden, sind anders zu behandeln als ein Gymnasium, in dem Schülern aus 100 Orten unterrichtet werden. Dort ist die Ansteckungsgefahr um ein Vielfaches höher.“

Landrat zeigt Verständnis

Landrat Frank Beckehoff zeigte am Donnerstag auf Anfrage unserer Redaktion Verständnis für den Wunsch, den Ältestenrat einzuberufen: „Ich kann nachvollziehen, dass die Kreistagsabgeordneten aus erster Hand unter anderem über die Corona-Situation informiert, aber auch über andere politische Themen sprechen wollen.“ Ein Beschluss-Gremium sei der Ältestenrat zwar nicht, er als Landrat werde die Beratungen aber für dann folgende Entscheidungen berücksichtigen.

Für Kreistagssitzungen mit acht, zehn oder 12 Teilnehmern sieht Beckehoff derzeit keine Notwendigkeit: „Viele Themen waren bereits im Kreisausschuss beraten worden.“ Und einige Dringlichkeitsbeschlüsse könne der Kreistag auch nachträglich in der Juni-Sitzung genehmigen.