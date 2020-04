Finnentroper Kirche: Männer wollen Opferkasten aufbrechen

Finnentrop. Zwei Männer versuchten offenbar am Mittwoch, den Opferkasten an der Finnentroper Kirche aufzubrechen, was ihnen allerdings nicht gelang.

Ein aufmerksamer Zeuge konnte am Mittwoch einen Einbruch in die Pfarrkirche an der Kirchstraße in Finnentrop verhindern. Er beobachtete zwei Männer, die um das Gotteshaus herumliefen. Nach seinen Angaben zogen sie an Türen, um festzustellen, welche Tür geöffnet sei und traten ein.

Brech- und Hebelwerkzeug im Auto

Danach beobachtete der Zeuge in der Kirche, wie einer der Männer sich an der Rückseite des Opferkastens, an dem sich ein Schloss befindet, zu schaffen machte. Der Komplize stand zwischen Opferstock und Haupteingang. Sie verschwanden, als der Zeuge die Tür von der Sakristei zur Kirche öffnete. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Opferstock nicht beschädigt wurde.

Da der Zeuge sich das Kennzeichnen notierte und die Männer beschreiben konnte, stellten die Polizeibeamten nach einer Fahndung die beiden über 60 Jahre alten Männer aus Korbach fest. In dem Wagen fanden sie ein Säckchen mit Münzgeld und kleineren Scheinen sowie Brech- und Hebelwerkzeug. Woher die Beute stammt, ist Teil der Ermittlungen. Die Tatverdächtigen begleiteten die Polizisten auf die Polizeiwache und wurden nach Vernehmung wieder entlassen.