Sie sind Handwerker, Projektmanager oder Grafiker. Sie kommen aus Holland, Armenien, Italien, Ostentrop und Weringhausen. Doch eins haben sie alle gemeinsam: Ihre Liebe zur Musik.

„Black Hetti“ heißt die Band rund um Detlev Sprenger und seinen Neffen Frank, dem „Holländer“. „Black, da alle unsere Hunde immer Blacky hießen“, erklärt Detlev Sprenger den ungewöhnlichen Bandnamen und muss dabei lachen. „Und unsere Oma hieß Hetti und schon war der Bandname perfekt.“ Ungewöhnlich, aber auf jeden Fall einprägsam.

Jahrelange Musikerfahrung

Und den Namen sollte man sich merken, denn wenn die „Black Hettis“ auftreten, steht jahrelange Musikerfahrung auf der Bühne. Detlev Sprenger, einem breiten Publikum bekannt als Vokalist und Gitarrist der Band „Sound Transfer“, wollte zusammen mit Neffe Frank ein neues Projekt aufziehen. „Uns schwebte eigentlich etwas in Richtung New Country vor“, so Frank Sprenger. Klaus Stell schloss sich der Idee und dem Sprenger-Clan an.

„Danach hatten wir allerdings ein Kommen und Gehen in der Band und damit auch keine richtige Richtung und keine Auftritte“, erzählt der 37-Jährige im Probenraum in Grevenbrück. Über Freunde kamen schließlich Giuseppe Pontio am Bass und Armen Movsepyan am Keyboard hinzu. „Gleichzeitig wurden wir mit den beiden auch international“, ergänzt Klaus Stell.

Kreis Olpe Die Bandbesetzung Black Hetti“, das sind: Peter Rohrmann (Drums & Vocals), Armen Movsepyan (Keyboards & Vocals), Guiseppe Pontio (Bass & Vocals), Frank Sprenger (Guitars & Vocals, Leadvocals), Klaus Stell (Guitars & Vocals, Leadvocals) und Detlev Sprenger (Guitars & Vocals, Leadvocals).

„Neben Frank als Holländer hatten wir dann einen Italiener und einen Armenier in unseren Reihen.“ Guiseppe Pontio, eigentlich gebürtig aus Italien mit Lebens-Zwischenstopps in Schmallenberg und Köln, hatte als Studio- und Profimusiker schon einige Erfahrung zu bieten.

Der Mann am Schlagzeug fehlte

Was noch fehlte, war der richtige Mann am Schlagzeug. Der wurde mit Peter Rohrmann gefunden. Beim Waldfest in Ostentrop im vergangenen Jahr hatte „Black Hetti“ den ersten Aufritt vor großem Publikum, allerdings ohne Drummer.

Peter Rohrmann, damals im Publikum, nahm Kontakt mit den anderen Bandmitgliedern auf und bearbeitet seitdem die Drums. Der Auftritt in Ostentrop brachte nicht nur einen neuen Drummer, sondern auch einen großen Erfolg.

„Wir haben Another Brick In The Wall von Pink Floyd gespielt und unsere Töchter und deren Freunde haben den Kinderchor gebildet. Das war wirklich ein Gänsehautmoment“, sind sich die Musiker, die alle zwischen 37 und 59 Jahren liegen, einig.

Auftritt im „Blauen Haus“ geplant

Doch Pink Floyd ist nicht New Country. „Ja“, bestätigt Frank Sprenger, „wir bringen auch Klassik und Hard Rock auf die Bühne, aber auch New Country.“

Der zweite Auftritt folgte im Herbst beim Hoffest des Reiterhofs Meyer. Für Gründonnerstag, 9. April, ist ein Gig im „Blauen Haus“ in Bamenohl geplant. Dafür wird regelmäßig zweimal in der Woche geprobt. „Jetzt darf uns nur nicht Corona dazwischen funken.“