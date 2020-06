Finnentrop: Zwei Verletzte nach Unfall auf der L 539

Finnentrop. Eine 19-Jährige verursachte aus ungeklärten Gründen einen Unfall auf der L 539 bei Finnentrop.

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag um 14.10 Uhr in Finnentrop wurden zwei Pkw-Fahrer leicht verletzt. Nach bisherigen Angaben befuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin die L 539 aus Attendorn kommend in Fahrtrichtung Finnentrop. Im Bereich des Ortseingangs Finnentrop kam die 19-Jährige aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Leitplanke.

Beim Versuch gegenzulenken geriet die junge Fahrerin auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegen kommenden 42-jährigen Pkw-Fahrer. Beide Unfallbeteiligten wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Durch die Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsstoffe beseitigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 539 ca. 90 Minuten gesperrt.